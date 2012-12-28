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Происшествия
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56 минут назад
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Полиция начала проверку по происшествию в доме по улице Осканова
Кто-то привел в действие на 12-м этаже дымовую шашку.
Напомним, cегодня около часа ночи в доме №7 по улице Осканова произошло сильное задымление. Как оказалось, кто-то привел в действие на 12-м этаже дымовую шашку. На место выезжали пять единиц техники и 17 пожарных.
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