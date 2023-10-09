Происшествия

35 минут назад

Глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим деревом в Липецке

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#ветер
Глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим деревом в Липецке
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки и обстоятельствах травмирования 10-летней девочки упавшим в Липецке деревом. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, девочка оказалась под деревом 8 октября на улице Вермишева. У ребенка диагностировано неопасное для жизни сотрясение мозга. Сейчас девочка находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы. 

Вчера следственное управлении СК России по Липецкой области начало доследственную проверку произошедшего. по сообщению в социальных медиа о травмировании ребенка в результате падения дерева. 

По данным мэра Липецка, 8 октября сильный ветер повалил в городе два десятка деревьев. Повреждены 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома.

Фото: Telegram-канал  Оbkom48
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#ветер

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