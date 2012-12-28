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Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, наказание за гибель ребенка и расширение дороги на Тельмана
Общество
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13 минут назад
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, наказание за гибель ребенка и расширение дороги на Тельмана
Сегодня, 2 июля, на трассе «Дон» в ДТП погиб один человек и двое пострадали, бывшего начальника отдела управления главного смотрителя осудили за халатность, и вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о планах по расширению дороги на улице Тельмана.
53-летний водитель «Шкоды» погиб. Его 43-летнего пассажира с травмами отвезли в больницу. 44-летнему водителю грузовика оказали помощь на месте аварии.
Накануне вечером на улице Металлургов в Липецке погиб 48-летний водитель автомобиля «Датсун». Машина врезалась в столб.
«Сам там люблю жигануть, но там небольшой изгиб дороги перед кольцом, опасно», — признался Викторм.
На улице 9 Мая в районе медколледжа водитель «Ситроена» собрал сразу четыре автомобиля. По предварительной версии, он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль. По принципу домино, механические повреждения получили еще три припаркованных машины. ДТП обошлось без пострадавших.
«Опять «не справился»? А шо так? Ослаб, или брился за рулём, и тик-токи снимал?», — спросил Вопрос.
«Опасное место — там потом лужа. Ее объезжают выезжая на встречу!», — пояснил Балтун.
Бывшего начальника отдела по техническому надзору управления главного смотрителя Липецка Светлану Поцелуйко наказали за гибель из-за бездомных собак мальчика.
Она получила два года условно с таким же испытательным сроком по уголовной статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности смерть человека». Женщина лишена права занимать два года определенные должности.
Суд также вынес в адрес мэра Липецка частное постановление об устранении нарушений закона и обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. Речь идёт о контроле над выполнением муниципального контракта по отлову бездомных животных.
Напомним, утром 21 апреля 2022 года на улице Гагарина стая собак напала на 12-летнюю девочку, которая получила рвано-укушенные раны ног. А чуть позже на 11-летнего мальчика, который, спасаясь от них, выбежал на проезжую часть и попал под колеса мусоровоза «МАЗ». Он погиб.
О стае собак перед этим сообщали местные жители, но отловили лишь четырех псов из 20. Светлана Поцелуйко как раз и должна была следить за тем, как исполняется муниципальный контракт по отлову бездомных животных.
«Как страшно. Помню эту фотографию с водителем мусоровоза, стоящим на коленях. Сломаны жизни, ради чего? Чтобы псины помойные по улицам города свободно бегали?», — написала Липчанка.
«Три псины на Индустриальной бегают за машинами и веломото, и кидаются на людей, но зато у них клипсы в ушах, это как считается, загрызёт по закону?», — пожаловался свидетель.
«Какая чушь, какая халатность! Надо законы менять, а не сроки давать, надеюсь, будет апелляция и пересмотр этого дела. Светлана порядочный человек и очень хороший специалист!», — встал на защиту бывшей чиновницы гость.
«Пока этот бизнес будет приносить деньги — собакам быть! Никого не волнуют ни дети, ни люди взрослого возраста и собаки тоже не волнуют. Просто, это хорошая кормушка для многих людей», — уверена Правда.
Проезжую часть на улице Тельмана, где активно строятся высотки, собираются расширить. Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала, что удалось договориться с застройщиками о расширении дороги за счет их земельных участков. Департамент градостроительства уже занялся планировкой дороги.
Новость зацепила комментаторов GOROD48 за живое.
«А вы не пробовали давать разрешения на застройку домов после того, как застройщик внесет лепту в строительство того же детского сада, школы, дороги или ещё каких-то соцобъектов для этого же района? Дома как семечки лепят, а не одного соцобъекта не построено. Или здесь цены другие, и нет заинтересованности?», — поинтересовался Строитель.
«Полностью поддерживаю. Дома здесь лепят окна в окна, вплотную к дороге, а дорога узкая. Уже сейчас строители забили своими авто все наши стоянки. Школы далеко и ходить к ним приходится по дороге или узенькому тротуару. За такую планировку надо под суд отдавать. И еще радость для будущих жильцов — ж/д дорога Липецк-Грязи под окнами», — добавил Ветеран.
«Привет архитекторам Липецка. Отдали все на откуп застройщикам, а у самих никакого плана развития города», — считает Зоркий.
«Как можно планировать застройку без генплана района? В первую очередь планируются социальные объекты с чётко указанными местами. А потом всё остальное. Здесь лепят, что во что горазд. Там отрезали кусочек, там. Потом окажется что сети не выдержат, или положены кое-как, наподобие «Елецкого», — возмутился Гость.
«Сначала дали разрешение на строительство, а теперь вспомнили о школах и детских садах, когда этот бардак в городе прекратится, всё это говорит о компетенции наших чиновников», — уверен Александр Н.
«Даже на фото видно, что расширять улицу Тельмана некуда, застройщик влепил здание впритык к дороге. Зачем обещать невозможное? Пора серьезно разбираться с теми, кто разрабатывал задание на застройку, согласовывал проект к внедрению. Прокуратуре пора вмешиваться», — предложил Sергий.
И к хорошим новостям. Пешеходную переправу, соединяющую улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол, должны сдать к 30 сентября. Мэрия нашла подрядчика.
Лето наконец-то одумалось. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, с вечера 4 июля до утра 7 июля у памятника Танкистам будут ремонтировать трамвайный переезд. В эти дни для проезда будут действовать только три полосы.
Фото: пресс-службы прокуратуры Липецкой области
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