Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, наказание за гибель ребенка и расширение дороги на Тельмана

Сегодня, 2 июля, на трассе «Дон» в ДТП погиб один человек и двое пострадали, бывшего начальника отдела управления главного смотрителя осудили за халатность, и вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о планах по расширению дороги на улице Тельмана.