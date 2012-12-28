Водитель «Ситроена» собрал четыре автомобиля в ДТП у медколледжа

Инспекторы ГАИ разбираются в причинах массовой аварии на улице 9 Мая.



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Днем 2 июля на улице 9 Мая в районе медколледжа произошло ДТП с участием пяти автомобилей.По предварительной версии, озвученной в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 46-летний водитель «Ситроена» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль. По принципу домино, механические повреждения получили еще три припаркованных машины.— ДТП обошлось без пострадавших. Инспекторы ГАИ уточняют обстоятельства происшествия, — уточнили в полиции.