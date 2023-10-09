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Падение дерева на ребенка: у 10-летней девочки — сотрясение мозга

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#падение дерева #травма
Падение дерева на ребенка: у 10-летней девочки — сотрясение мозга

Травма, которую получили девочка, не представляет угрозы для ее жизни и здоровья.

Девочка, которая оказалась под упавшим на улице Вермишева деревом, находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы.

— У нашей пациентки — сотрясение мозга, не представляющее угрозы для ее жизни и здоровья, — рассказали GOROD48 в больнице.

Сегодня в областной детской больнице ждут мэра Липецка: Евгения Уваркина наведается к девочке. Мать ребенка дала согласие на этот визит.

Утром в мэрии обсудят вчерашний «лесоповал»: сильный ветер повалил более двух десятков деревьев. «Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», — написала в своем Telegram-канале Евгения Уваркина.
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#падение дерева #травма

Комментарии (1)

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галина

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