Происшествия
сегодня, 10:04
Падение дерева на ребенка: у 10-летней девочки — сотрясение мозга
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Травма, которую получили девочка, не представляет угрозы для ее жизни и здоровья.
Девочка, которая оказалась под упавшим на улице Вермишева деревом, находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы.
— У нашей пациентки — сотрясение мозга, не представляющее угрозы для ее жизни и здоровья, — рассказали GOROD48 в больнице.
Сегодня в областной детской больнице ждут мэра Липецка: Евгения Уваркина наведается к девочке. Мать ребенка дала согласие на этот визит.
Утром в мэрии обсудят вчерашний «лесоповал»: сильный ветер повалил более двух десятков деревьев. «Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», — написала в своем Telegram-канале Евгения Уваркина.
— У нашей пациентки — сотрясение мозга, не представляющее угрозы для ее жизни и здоровья, — рассказали GOROD48 в больнице.
Сегодня в областной детской больнице ждут мэра Липецка: Евгения Уваркина наведается к девочке. Мать ребенка дала согласие на этот визит.
Утром в мэрии обсудят вчерашний «лесоповал»: сильный ветер повалил более двух десятков деревьев. «Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», — написала в своем Telegram-канале Евгения Уваркина.
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галина