Происшествия

33 минуты назад

Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку

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#дерево #ветер
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Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку

Девочка находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту падения сухого дерева на 10-летнюю девочку.

Напомним, инцидент произошёл накануне во время сильного ветра в Липецке в районе дома №29 по улице Вермишева. Девочка была госпитализирована. У неё сотрясение мозгаПри этом в управление главного смотрителя города ранее поступали обращения по поводу старых и сухих деревьев на этой улице.

«Проведение проверки поручено прокуратуре Советского района города Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, ответственных за очистку территории от аварийных деревьев. Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, которая проводится по данному факту», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим деревом в Липецке.

Фото - Telegram-канал Оbkom48
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#дерево #ветер
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Комментарии (2)

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гостья

6 минут назад
у нас теперь только эта новость и всё? а что девочка в такую погоду делала на улице? предупреждение было всем
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Лида

17 минут назад
Сначала отравляют жизнь деревьям своими автомобилями,потом удивляются,что на их же детей падают стволы.
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