Происшествия
33 минуты назад
Прокуратура проводит проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку
Девочка находится в нейрохирургическом отделении областной детской больницы.
Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту падения сухого дерева на 10-летнюю девочку.
Напомним, инцидент произошёл накануне во время сильного ветра в Липецке в районе дома №29 по улице Вермишева. Девочка была госпитализирована. У неё — сотрясение мозга. При этом в управление главного смотрителя города ранее поступали обращения по поводу старых и сухих деревьев на этой улице.
«Проведение проверки поручено прокуратуре Советского района города Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, ответственных за очистку территории от аварийных деревьев. Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, которая проводится по данному факту», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим деревом в Липецке.
Фото - Telegram-канал Оbkom48
Напомним, инцидент произошёл накануне во время сильного ветра в Липецке в районе дома №29 по улице Вермишева. Девочка была госпитализирована. У неё — сотрясение мозга. При этом в управление главного смотрителя города ранее поступали обращения по поводу старых и сухих деревьев на этой улице.
«Проведение проверки поручено прокуратуре Советского района города Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, ответственных за очистку территории от аварийных деревьев. Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, которая проводится по данному факту», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее глава следкома Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах травмирования девочки упавшим деревом в Липецке.
Фото - Telegram-канал Оbkom48
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