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Детский омбудсмен взял на контроль ситуацию с избиением двухлетней девочки в Липецке

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#избиение ребенка
Детский омбудсмен взял на контроль ситуацию с избиением двухлетней девочки в Липецке

Юрий Таран отметил, что органам профилактики следует также усилить работу по подобным возникающим ситуациям

Как сообщал GOROD48, полиция проводит проверку по факту избиения молодым человеком двухлетней девочки, которая поступила в медучреждение с различными травмами.

О ситуации уже известно и в аппарате по защите прав детей Липецкой области.

- О ситуации нам стало известно из соцсетей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и дадут оценку действиям. Надеюсь на объективное и всестороннее рассмотрение. Самое главное для меня, безусловно, состояние ребёнка. Сейчас маме, несмотря на непростую ситуацию, нужны силы и поддержка для заботы о дочке. Буду держать ситуацию на контроле. Органам системы профилактики необходимо крайне внимательно подходить к подобным ситуациям, - сообщил региональный детский омбудсмен Юрий Таран.
619
#избиение ребенка

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