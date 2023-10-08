Происшествия
сегодня, 14:06
Детский омбудсмен взял на контроль ситуацию с избиением двухлетней девочки в Липецке
Юрий Таран отметил, что органам профилактики следует также усилить работу по подобным возникающим ситуациям
Как сообщал GOROD48, полиция проводит проверку по факту избиения молодым человеком двухлетней девочки, которая поступила в медучреждение с различными травмами.
О ситуации уже известно и в аппарате по защите прав детей Липецкой области.
- О ситуации нам стало известно из соцсетей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и дадут оценку действиям. Надеюсь на объективное и всестороннее рассмотрение. Самое главное для меня, безусловно, состояние ребёнка. Сейчас маме, несмотря на непростую ситуацию, нужны силы и поддержка для заботы о дочке. Буду держать ситуацию на контроле. Органам системы профилактики необходимо крайне внимательно подходить к подобным ситуациям, - сообщил региональный детский омбудсмен Юрий Таран.
О ситуации уже известно и в аппарате по защите прав детей Липецкой области.
- О ситуации нам стало известно из соцсетей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и дадут оценку действиям. Надеюсь на объективное и всестороннее рассмотрение. Самое главное для меня, безусловно, состояние ребёнка. Сейчас маме, несмотря на непростую ситуацию, нужны силы и поддержка для заботы о дочке. Буду держать ситуацию на контроле. Органам системы профилактики необходимо крайне внимательно подходить к подобным ситуациям, - сообщил региональный детский омбудсмен Юрий Таран.