Происшествия
сегодня, 21:21
По факту падения дерева на девочку Следственный комитет проводит проверку
Дерево рухнуло на 10-летнюю девочку сегодня на улице Вермишева
Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по факту падения дерева во дворе дома по улице Вермишева на 10-летнюю девочку, в результате которого она получила травмы. Девочка госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
- По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценкам действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для жителей областного центра. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
О падении дерева на девочку сегодня сообщила и мэр Липецка Евгения Уваркина. Она пообещала завтра навестить ее в больнице.
- По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценкам действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для жителей областного центра. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
О падении дерева на девочку сегодня сообщила и мэр Липецка Евгения Уваркина. Она пообещала завтра навестить ее в больнице.
Татьяна
Гость