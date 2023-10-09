Общество

40 минут назад

А почему у меня до сих пор отопления нет?

5 796
#отполение
2
А почему у меня до сих пор отопления нет?

Это, пожалуй, самый популярный вопрос понедельника.

Сегодня в Липецке начался отопительный сезон. И хотя ранее было заявлено, что батареи в квартирах горожан потеплеют в течение недели, замерзающие липчане гневно спрашивают в комментариях, почему у них до сих пор нет тепла.

Даты подачи тепла в разные районы города можно узнать из приложения к постановлению главы Липецка «О начале отопительного сезона». Напомним, что подача тепла в каждый конкретный дом также зависит от управляющей компании. В сферу ответственности УК входит наладка внутридомовых систем отопления.








5 796
#отполение
2

Комментарии (5)

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////гость\\\\

10 минут назад
потомучто гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
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555

12 минут назад
Вот в прошлом году график был составлен так же безграмотно, и сейчас ничего не исправили. Уважаемая глава города, у нас улиц намного больше, чем здесь указано! И ооочень многие из них в график не попали. Людям на что ориентироваться, в какой день ждать отопление?
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адекватный житель

12 минут назад
график не точный. 11 район отопление дали до обеда. в таблице сказано что завтра.
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Безобразие

13 минут назад
В школах нет отопления! Дети в куртках сидят!!!!!!
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кот Морковкин

17 минут назад
Когда уже отопление включат?! Ноги мёрзнут!!
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