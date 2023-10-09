Общество
40 минут назад
А почему у меня до сих пор отопления нет?
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Это, пожалуй, самый популярный вопрос понедельника.
Сегодня в Липецке начался отопительный сезон. И хотя ранее было заявлено, что батареи в квартирах горожан потеплеют в течение недели, замерзающие липчане гневно спрашивают в комментариях, почему у них до сих пор нет тепла.
Даты подачи тепла в разные районы города можно узнать из приложения к постановлению главы Липецка «О начале отопительного сезона». Напомним, что подача тепла в каждый конкретный дом также зависит от управляющей компании. В сферу ответственности УК входит наладка внутридомовых систем отопления.
Даты подачи тепла в разные районы города можно узнать из приложения к постановлению главы Липецка «О начале отопительного сезона». Напомним, что подача тепла в каждый конкретный дом также зависит от управляющей компании. В сферу ответственности УК входит наладка внутридомовых систем отопления.
5 796
////гость\\\\
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адекватный житель
Безобразие
кот Морковкин