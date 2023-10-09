16 минут назад
Дождь со снегом и ночные заморозки до -3: завтра в Липецкой области холоднее нормы
10 октября Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода ожидается неустойчивой, с осадками в виде дождя и мокрого снега.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на улице — от 0 до -2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.
День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 5 градусов мороза.