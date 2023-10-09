Погода в Липецке

16 минут назад

Дождь со снегом и ночные заморозки до -3: завтра в Липецкой области холоднее нормы

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#похолодание #снегопад
Дождь со снегом и ночные заморозки до -3: завтра в Липецкой области холоднее нормы

10 октября Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода ожидается неустойчивой, с осадками в виде дождя и мокрого снега. 

11 октября с ростом атмосферного давления осадки маловероятны. 12 октября к региону приблизится фронтальный раздел с запада, вновь ожидаются дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 октября – 2-3 градуса тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 12 октября – 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на улице — от 0 до -2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 5 градусов мороза. 

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#похолодание #снегопад

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