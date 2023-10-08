«Она лезла на столы, сломала наушники, ну я ее ….. мама не горюй» - в Липецке отец избил двухлетнюю дочку

Полиция проводит проверку по факту избиения двухлетней девочки в Липецке

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию из медицинского учреждения пришел сигнал сообщение о поступившей к ним двухлетней девочки с травмами.- После того как ребенок пройдет лечение, заключения врача и судмедэксперта, полиция примет процессуальное решение. Проверку по факту избиения ребенка проводит отдел полиции №6, - сообщили в полиции.Ранее в одном из липецких пабликов девушка рассказала, что оставила ребенка со своим бывшим сожителем:«Я находилась в отношениях с молодым человеком, которого вы наблюдаете на фото, жили в городе Липецке. У меня от бывшего есть замечательная дочь, ей два года, в один прекрасный и в тот же момент жуткий для меня день мне нужно было встретится подругой, оставив дочь с ним.Не прошло и несколько часов, как он мне пишет что избил моего ребенка переписку я так прикрепляю, я прилетела домой, зашла в квартиру, моя дочь лежала практически вся в крови, точнее лицо, я после всего этого собрала свои вещи и уехала с ребенком к маме, в итоге написано мною заявление на него, мы поехали с дочерью в больницу, и плюсом к разбитой губе (на фото видно если приглядеться) и следов удушья, этот я не знаю даже как его назвать сломал моей дочери ключицу!!!»На скринах переписки молодой отец рассказывает своей бывшей девушке, что ребенок везде лез пока он спал. При этом называл девочку «твоя с…а», и написал, что он сделал: «Ну я ее о…л мама не горюй».