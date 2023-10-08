Происшествия
сегодня, 10:40
«Она лезла на столы, сломала наушники, ну я ее ….. мама не горюй» - в Липецке отец избил двухлетнюю дочку
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Полиция проводит проверку по факту избиения двухлетней девочки в Липецке
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию из медицинского учреждения пришел сигнал сообщение о поступившей к ним двухлетней девочки с травмами.
- После того как ребенок пройдет лечение, заключения врача и судмедэксперта, полиция примет процессуальное решение. Проверку по факту избиения ребенка проводит отдел полиции №6, - сообщили в полиции.
Ранее в одном из липецких пабликов девушка рассказала, что оставила ребенка со своим бывшим сожителем:
«Я находилась в отношениях с молодым человеком, которого вы наблюдаете на фото, жили в городе Липецке. У меня от бывшего есть замечательная дочь, ей два года, в один прекрасный и в тот же момент жуткий для меня день мне нужно было встретится подругой, оставив дочь с ним.
Не прошло и несколько часов, как он мне пишет что избил моего ребенка переписку я так прикрепляю, я прилетела домой, зашла в квартиру, моя дочь лежала практически вся в крови, точнее лицо, я после всего этого собрала свои вещи и уехала с ребенком к маме, в итоге написано мною заявление на него, мы поехали с дочерью в больницу, и плюсом к разбитой губе (на фото видно если приглядеться) и следов удушья, этот я не знаю даже как его назвать сломал моей дочери ключицу!!!»
На скринах переписки молодой отец рассказывает своей бывшей девушке, что ребенок везде лез пока он спал. При этом называл девочку «твоя с…а», и написал, что он сделал: «Ну я ее о…л мама не горюй».
- После того как ребенок пройдет лечение, заключения врача и судмедэксперта, полиция примет процессуальное решение. Проверку по факту избиения ребенка проводит отдел полиции №6, - сообщили в полиции.
Ранее в одном из липецких пабликов девушка рассказала, что оставила ребенка со своим бывшим сожителем:
«Я находилась в отношениях с молодым человеком, которого вы наблюдаете на фото, жили в городе Липецке. У меня от бывшего есть замечательная дочь, ей два года, в один прекрасный и в тот же момент жуткий для меня день мне нужно было встретится подругой, оставив дочь с ним.
Не прошло и несколько часов, как он мне пишет что избил моего ребенка переписку я так прикрепляю, я прилетела домой, зашла в квартиру, моя дочь лежала практически вся в крови, точнее лицо, я после всего этого собрала свои вещи и уехала с ребенком к маме, в итоге написано мною заявление на него, мы поехали с дочерью в больницу, и плюсом к разбитой губе (на фото видно если приглядеться) и следов удушья, этот я не знаю даже как его назвать сломал моей дочери ключицу!!!»
На скринах переписки молодой отец рассказывает своей бывшей девушке, что ребенок везде лез пока он спал. При этом называл девочку «твоя с…а», и написал, что он сделал: «Ну я ее о…л мама не горюй».
17 1560
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