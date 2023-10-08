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«Она лезла на столы, сломала наушники, ну я ее ….. мама не горюй» - в Липецке отец избил двухлетнюю дочку

17 1560
#избиение ребенка
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«Она лезла на столы, сломала наушники, ну я ее ….. мама не горюй» - в Липецке отец избил двухлетнюю дочку

Полиция проводит проверку по факту избиения двухлетней девочки в Липецке

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию из медицинского учреждения пришел сигнал сообщение о поступившей к ним двухлетней девочки с травмами.

- После того как ребенок пройдет лечение, заключения врача и судмедэксперта, полиция примет процессуальное решение. Проверку по факту избиения ребенка проводит отдел полиции №6, - сообщили в полиции.

Ранее в одном из липецких пабликов девушка рассказала, что оставила ребенка со своим бывшим сожителем:

«Я находилась в отношениях с молодым человеком, которого вы наблюдаете на фото, жили в городе Липецке. У меня от бывшего есть замечательная дочь, ей два года, в один прекрасный и в тот же момент жуткий для меня день мне нужно было встретится подругой, оставив дочь с ним.

Не прошло и несколько часов, как он мне пишет что избил моего ребенка переписку я так прикрепляю, я прилетела домой, зашла в квартиру, моя дочь лежала практически вся в крови, точнее лицо, я после всего этого собрала свои вещи и уехала с ребенком к маме, в итоге написано мною заявление на него, мы поехали с дочерью в больницу, и плюсом к разбитой губе (на фото видно если приглядеться) и следов удушья, этот я не знаю даже как его назвать сломал моей дочери ключицу!!!»

На скринах переписки молодой отец рассказывает своей бывшей девушке, что ребенок везде лез пока он спал. При этом называл девочку «твоя с…а», и написал, что он сделал: «Ну я ее о…л мама не горюй».

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17 1560
#избиение ребенка
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Комментарии (17)

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ВЕРБЛЮДОЛАМА

4 минуты назад
Ох и комментарии, ну и комментарии. Невдомёк, видимо, есть непреложная истина - о морали чаще и громче всех говорят личности аморальные, ибо человека тянет к тому, чего самому не хватает. Не судите да несудимы будете. Не, никто не помнит откуда? Ну да бог вам судья. И прежде чем писать, подумайте какого маме это читать!
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Долгожительница

12 минут назад
Подобные мамаки должны помнить, что дети - это не только материнский капитал и выплаты от государства, но ещё и ответственность. Оставлять своего ребенка с очередным бывшим ради встреч с подругами, идея так себе. Тем более ребенок маленький, за ним нужен глаз да глаз.
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Кот

21 минуту назад
Михаил, Правильно Женщина в первую очередь рожает для себя а коли уже родила от Ублюдка малышка не виновата Ребенка нужно оставлять там где его любят не важно родные или чужие в Безопасности чтобы не болела душа и спокойно пить Кофе!
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Правда

29 минут назад
А потом у бедной девочки будет другой отчим , безответственная мать
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fed

30 минут назад
на фотках папа - лет 15-16. видимо и мама такая же.
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Да

33 минуты назад
Мать тоже хороша,идёт к подруге без ребенка,девочку оставляет со штанами,надо органам опеки и мать проверить
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Лена

34 минуты назад
А такие малыши могут спящему и по голове чем попало и в нос что-тот засунуть.Такие они недосмотренные.Тут ко всему готовым надо быть Это дети Они не понимают На до же силу применил, к кому.?
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бывает

36 минут назад
матери плачущих детей лупят. Да как лупят!
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Настя

39 минут назад
Родители года, что ещё сказать. То состояние когда мама не рассказала, что дети это не игрушка. И что от секса бывают эти дети.
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Михаил

41 минуту назад
Кот,её тоже надо к уголовке привлекать по полной программе, потому что это оставления несовершенно летнего в опасности.
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