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Происшествия
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сегодня, 13:24
При пожаре погиб 45-летний мужчина
В Лебедянском районе горел дом.
Личность погибшего установлена — это 45-летний мужчина, проживавший в горевшем доме.
— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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