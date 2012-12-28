Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке начинается второй этап гидравлических испытаний
Общество
48-летний водитель погиб вечером на улице Металлургов
Происшествия
В пробе мёда от партии в три тонны нашли опасные вещества
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
Общество
Сегодня в Липецке: город лип и тополей, липчане требуют устроить ЕГЭ для учителей
Общество
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Происшествия
Бывшего начальника отдела УГС Липецка осудили за халатность, повлекшую смерть ребенка
Происшествия
В Липецкой области прогремят грозы
Погода в Липецке
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Общество
У липецкой мэрии закончились деньги на покос травы
Общество
Читать все
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Общество
«Проветривали квартиры всю ночь»: в высотке на Осканова подожгли дымовую шашку
Происшествия
Бывшего начальника отдела УГС Липецка осудили за халатность, повлекшую смерть ребенка
Происшествия
Водитель «Ситроена» собрал четыре автомобиля в ДТП у медколледжа
Происшествия
Спасатели вытащили из вентиляционной шахты голубя
Происшествия
Лошадей в «Бригантине» проверили по поручению вице-губернатора
Общество
Троих отравившихся грибников сегодня выписывают из больницы
Здоровье
Полиция начала проверку по происшествию в доме по улице Осканова
Происшествия
У памятника Танкистам для проезда останутся три полосы
Общество
При пожаре погиб 45-летний мужчина
Происшествия
Читать все
Происшествия
345
сегодня, 13:24

При пожаре погиб 45-летний мужчина

В Лебедянском районе горел дом.

1 июля в 9:00 при пожаре в доме по улице Слободской села Донские Избищи Лебедянского района был обнаружен труп.

Личность погибшего установлена — это 45-летний мужчина, проживавший в горевшем доме.

— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
пожар
труп
0
6
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить