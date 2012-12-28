При пожаре погиб 45-летний мужчина

В Лебедянском районе горел дом.

1 июля в 9:00 при пожаре в доме по улице Слободской села Донские Избищи Лебедянского района был обнаружен труп.Личность погибшего установлена — это 45-летний мужчина, проживавший в горевшем доме.— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.