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Погода в Липецке
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В Липецкой области потеплеет
Воздух станет теплее, дожди утихнут.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от +12 до +14 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.
День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 1 градус тепла.
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