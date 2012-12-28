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270
35 минут назад
2

В Липецкой области потеплеет

Воздух станет теплее, дожди утихнут.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от +12 до +14 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 1 градус тепла. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Лëня Нытин
19 минут назад
Ну наконец то
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Нытя Ленина
31 минуту назад
И я утихну в морозильнике.
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