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Общество
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сегодня, 16:32
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С улицы Юношеской жалуются на шесть аварийных деревьев во дворе
В мэрии сообщили, что это зона ответственности управляющей компании и на аварийные деревья ей уже указывали.
— Буквально на днях — 30 июля из-за сильного ветра в Липецке уже упали 13 деревьев, чудом никто не пострадал. В нашем дворе полно опасных аварийных деревьев и их никто не убирает! — Говорилось в подкреплённом фотографиями сообщении.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, ещё зимой специальная комиссия выдала управляющей компании — ЦКО «Жилфондпроект» акт на опиловку сухих деревьев у дома на Юношеской, 23А.
В свою очередь в ЦКО «Жилфондпроект» уверяют, что в соответствии с этим актом на Юношеской два дерева снесены, а три или четыре — опилены. Причём одно даже к тому времени упало в сторону палисадника.
— Возможно, теперь речь идёт о других деревьях, — предположили в управляющей компании.
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