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сегодня, 16:32
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С улицы Юношеской жалуются на шесть аварийных деревьев во дворе

В мэрии сообщили, что это зона ответственности управляющей компании и на аварийные деревья ей уже указывали.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23А по улице Юношеской. Они пожаловались на шесть сухих деревьев напротив шестого подъезда.

— Буквально на днях — 30 июля из-за сильного ветра в Липецке уже упали 13 деревьев, чудом никто не пострадал. В нашем дворе полно опасных аварийных деревьев и их никто не убирает! — Говорилось в подкреплённом фотографиями сообщении.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, ещё зимой специальная комиссия выдала управляющей компании — ЦКО «Жилфондпроект» акт на опиловку сухих деревьев у дома на Юношеской, 23А.

В свою очередь в ЦКО «Жилфондпроект» уверяют, что в соответствии с этим актом на Юношеской два дерева снесены, а три или четыре — опилены. Причём одно даже к тому времени упало в сторону палисадника.

— Возможно, теперь речь идёт о других деревьях, — предположили в управляющей компании.
ЖКХ
дерево
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Комментарии (8)

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Сначала новые
когда
11 минут назад
придавит, тогда и приходите
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Доносчик-стукач
20 минут назад
Дубу говорящему , показжи пример , а мы подтянемся .
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Доносчик-стукач
21 минуту назад
Командировочный , ну , если только , командировка , с одного края дивана , на другой .
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пилите
22 минуты назад
Шура
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Командировочный
35 минут назад
Липчане любят жаловаться
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Зоя
47 минут назад
На Юношеской, 23а, корпус 1 – это второй, а следующий – первый. На крыше уже растут деревья. В подвалах стоит вода, все льется; слесаря знают, но ничего не делают.
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Дуб
47 минут назад
А саму что трудно взять спелить только и можете что жаловаться
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Видно
15 минут назад
Сразу видно что писал Дуб. За самовольный спил деревьев предусмотрен штраф.
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