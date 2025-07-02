С улицы Юношеской жалуются на шесть аварийных деревьев во дворе

В мэрии сообщили, что это зона ответственности управляющей компании и на аварийные деревья ей уже указывали.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23А по улице Юношеской. Они пожаловались на шесть сухих деревьев напротив шестого подъезда.— Буквально на днях — 30 июля из-за сильного ветра в Липецке уже упали 13 деревьев, чудом никто не пострадал. В нашем дворе полно опасных аварийных деревьев и их никто не убирает! — Говорилось в подкреплённом фотографиями сообщении.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, ещё зимой специальная комиссия выдала управляющей компании — ЦКО «Жилфондпроект» акт на опиловку сухих деревьев у дома на Юношеской, 23А.В свою очередь в ЦКО «Жилфондпроект» уверяют, что в соответствии с этим актом на Юношеской два дерева снесены, а три или четыре — опилены. Причём одно даже к тому времени упало в сторону палисадника.— Возможно, теперь речь идёт о других деревьях, — предположили в управляющей компании.