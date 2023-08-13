Неделя 48
48 минут назад
От Липецка отъедь немного — фигак, и кончилась дорога!
Итоги недели.
Темой этой недели стали мосты и провалы. А еще трудности с транспортным сообщением в Липецке и его окрестностях, которые начались 8 августа. В этот день в Липецке закрыли для проезда объездную дорогу у Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Маяковского) и улицу Салтыкова-Щедрина: власти начали готовить место для соревнований по триатлону.
Идеи как объехать пробки
в забитом городе в час пик
его обычно заводили
в тупик
Но самый большой факап на этой неделе переживают липчане, которые пользуются Северным обходом Липецка, где на Сселковской развязке ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» начала ремонт моста. Вечером 9 августа там образовались многокилометровые пробки. Это случилось потому, что подрядчик ФКУ перекрыл мост, оставив для проезда в реверсном режиме трехметровой ширины полосу. Чем это аукнулось, можно прочитать в статье корреспондента GOROD48 под очень подходящим названием: «Я на дачу ехал плача».
Во вторник после работы он поехал на дачу у села Капитанщино, выбрав для проезда не красный на «Яндекс.Пробки» Северный обход, а дорогу через Грязи, Большой Самовец и Плеханово. Небольшая пробка в Грязях перед ремонтируемым мостом через Матыру опасений не внушала. А зря. 800 метров от ТРЦ «Айсберг» до моста через Матыру он поехал за два часа! Огурцы наш корреспондент так и не собрал — не с фонариком же по огороду лазить! В Липецк же он поехал через Сселки, но уперся в хвост очереди из машин и автобусов, голова которой застряла на перекрытом на ремонт мосту! Домой наш коллега вернулся в одиннадцать вечера.
Новости о пробке собрали более 23 000 просмотров и под 300 комментариев. Понятно, что ничего хорошего о тех, кто устроил транспортный коллапс, не писали.
На следующий день выяснилось, что ночью адова пробка рассосалась только потому, что кто-то из разъяренных водителей выдрал из реверсивного светофора аккумулятор! В обед у моста на Сселковской развязке начальник областного управления дорог и транспорта Иван Мычелкин встретился с директором дорожно-эксплуатационного предприятия №3 Александром Меркуловым.
Иван Мычелкин заявил, что узнал о начале работ на сселковской развязке только накануне вечером, и что в среду утром провел разговор на повышенных тонах с руководством ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», потребовав ставить правительство области в известность о планах организации. В ответ Александр Меркулов сказал, что липчанам придется как-то пережить неделю, пообещав заменить асфальт на двух полосах моста к этому воскресенью.
Кстати, сегодня во второй половине дня компания «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста, а водителям откроют доступ на его обновленную часть. Такой, по крайней мере, в минувшую пятницу был анонс мэрии.
«Тише, девушка, не плачь.
Не утонет в яме мяч!»
Ночью 10 августа спасатели достали из ямы с горячей водой 20-летнюю девушку. Она забралась в раскопку «Квадры» на улице Терешковой, по ее словам, для того , чтобы достать свой мяч. Девушку из тепловой камеры вызволили спасатели управления по делам ГО и ЧС мэрии Липецка. Мяча в раскопке не оказалось. Девушку с незначительным ожогом ноги передали медикам.
А 11 августа на улице 30 лет Октября вдруг провалился асфальт. К счастью, обошлось без потерпевших. Провал опять-таки случился над тепловой камерой «Квадры». Мэрия пока не сообщала, когда в этом месте восстановят дорогу. Зато точно известно, что образовавшийся еще в марте провал на улице Ворошилова заделают к 29 сентября.
В минувшие выходные компания «Теплосфера», подрядчик «Квадры», закончила аварийные работы на теплотрассе возле дома №68 по улице Советской. Причем сделала это весьма ювелирно, раскопав асфальт только на одной полосе из трех, хотя предварительно пресс-служба мэрии говорила, что для проезда вверх по улице оставят лишь одну полосу. В эти выходные полноценное движение на улице Советской должно было быть восстановлено. Но в пятницу впритык с раскопкой «Квадры» появилась новая — бригада «РВК-Липецк» начала аварийный ремонт трубопровода с холодной водой, отключив ее в 60 домах. В ночь на субботу трубу залатали, и уже утром вода появилась у всех потребителей.
Но это еще не полный список коммунальных проблем. «Квадра» объявила о том, что в понедельник перекопает дорогу на улице Меркулова, чтобы заменить свои сети. Поэтому с 14 по 31 августа автобусы №№ 28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352, 359 будут объезжать место работ по проспекту Победы.
31 августа, кстати, в Липецке должны быть закончены ремонты дорог по нацпроекту «БКД» этого года, начатые еще осенью прошлого. А мэрия уже объявила торги на новые дорожные ремонты со сроком исполнения в 2024 году. В лот со стартовой ценой в 891,2 млн рублей включены сразу 33 городские улицы.
Нет, чтобы репостить солнышко с утра,
пишут: «Ну когда-же кончится жара!»
На этой неделе в регионе стояла жара, обычно не свойственная августу. «В Липецком зоопарке животных спасают от жары душем» и обильным питьем. Если говорить о горожанах, то они от жары спасаются как могут.
Кто-то выбирает пляжи, пусть даже вода в реке Воронеж так и не признана санитарными врачами безопасной для купаний. Кто-то, как пациенты больниц, хотят выйти из душных палат на улицу, но этого им сделать не дают, игнорируя тем самым Роспотребнадзор, который давно не против общения пациентов с родственниками. Кто-то выискивает взглядом новые муниципальные автобусы, ожидая поездки в охлажденном салоне. Но, как выяснилось, кондиционером оснащен лишь каждый четвертый из них. У частных перевозчиков хорошо если открываются форточки и люк на потолке.
— Отчеты чиновничества напоминают совок. К реальности это не имеет никакого отношения. Грязные, вонючие автобусы, в которых при +35 работает печка! — написал один наш читатель.
— В 325-м еду. Открыт люк, и держит этот открытый люк полторашка с водой! — возмутился другой.
Хорошо хоть новые трамваи, которые приобретают для Липецка по концессии, будут оборудованы системой кондиционирования! Кстати, уже к концу года концессионер обещает сдать в эксплуатацию две новых трамвайных ветки — по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на Полиграфической до остановки «Памятник танкистам».
Также кондиционерами оснащены девять новых «Волгабасов», которые региональный оперштаб позволил мэрии приобрести без аукциона. Итого Липецк как участник федерального проекта «Чистый воздух» приобрел за два последних года на 1,3 млрд рублей 80 новых автобусов. Весь этот парк оборудован видеокамерами. Такая система наблюдения помогла полиции задержать двух мужчин, которые ограбили в автобусе 23-летнего липчанина.
К сожалению, у муниципалитета так и не нашлось нескольких миллионов рублей на то, чтобы хотя бы в сентябре и октябре садоводческие маршруты работали без выходных всю неделю. В то же время «Автобус №36 возит воздух». По словам водителей, только в утренние и вечерние часы-пик в салоне заняты все места, в остальное время автобусы могут быть совершенно пустыми. Но в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток».
С такой улыбкой бультерьера
вам обеспечена карьера
«Выпускники школ хотят стать чиновниками: в ЛГПУ конкурс на специальность «госуправление» — 84 человека на место». И это – нисколько не новость. Как бы власти не рекламировали рабочие специальности, как бы не расхваливали зарплаты от 50 тысяч рублей, которые с порога будто бы платит работодатель водителям и слесарям, народ нутром чует хлебные места.
— Со связями, кумовством и родством устроят их, а так туда не попасть. Раньше брали по заслугам, а сейчас по связям и деньгам, — так о высокооплачиваемых местах работы высказалась Оля.
— Думается, что деньги для начальника не самое главное. Многим нравится, когда перед ними стоят в позе послушания и подобострастно глядят в глаза, — написал Безмасочник.
Но оказывается, что и начальники тоже плачут. На этой неделе «Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия». В вину Эдуарду Брагину поставили множество нерешенных в районе проблем.
«Эдуард Анатольевич совсем не проявил себя в развитии района, а лишь наоборот принципиально привел его к упадку. Сколько было уже предупреждений и замечаний с тем, что нужно исправить. И столько же раз все это было проигнорировано», — привел Telegram-канал «Единой России слова вице-спикера облсовета, член регионального политсовета партии Владимир Богодухов.
— Все обвинения в мой адрес отвергаю. Я поддерживаю партию «Единая Россия» и президента, — сказал GOROD48 Эдуард Брагин. И уточнил, что не планирует уходить с должности главы Лев-Толстовского района.
Но это вряд ли. Потеря партийного билета правящей партии в России сродни потере партбилета в СССР. Вспомним главу Тербунского района Сергея Иванова — в 2020 году политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил его членство в партии, а потом его лишили и должности.
На этой неделе, кстати, депутаты Краснинского райсовета выбрали нового главу района. Сенсаций не произошло. Им предсказуемо стал и. о. руководителя районной администрации Сергей Поляков (предыдущего главу Алексей Телкова назначили начальником областного управления сельского хозяйства).
Ну и ну!
Огромное внимание читателей GOROD48 привлекла драка на пляже «Галичья гора». Конфликт произошел из-за надувного матраса: один мальчик не дал на нем поплавать двум другим. В итоге полиция расхлебывает кашу, в которую вовлечены взрослые и даже сотрудник полиции.
Читательница GOROD48 сообщила нам, что «В Быхановом саду умирает белка». Ее будто бы отравили.
В Грязинском районе егеря поймали двух браконьеров, которым приписывают убийство нескольких десятков животных. Свои подвиги они фиксировали на видео.
— 35-й, а вот 37-й, — хвалится на видео один из охотников, пересчитывая убитых косуль.
35-я жертва, кстати, просто так в руки браконьера не далась. Раненая косуля прыгнула на него, сорвала рогами ноготь на руке. «Пришлось ему шею ломать», — довольно говорит охотник.
На видео — не только убитые и раненые косули и кабаны, но и разделанные туши. Браконьеры снимали и как отстреливали животных — прямо из машин, чуть ли не ходу.
А 43-летняя липчанка убила мужа ложкой для обуви. Теперь ее будут судить за превышение пределов самообороны. Женщине грозит до одного года лишения свободы.
Идеи как объехать пробки
в забитом городе в час пик
его обычно заводили
в тупик
Но самый большой факап на этой неделе переживают липчане, которые пользуются Северным обходом Липецка, где на Сселковской развязке ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» начала ремонт моста. Вечером 9 августа там образовались многокилометровые пробки. Это случилось потому, что подрядчик ФКУ перекрыл мост, оставив для проезда в реверсном режиме трехметровой ширины полосу. Чем это аукнулось, можно прочитать в статье корреспондента GOROD48 под очень подходящим названием: «Я на дачу ехал плача».
Во вторник после работы он поехал на дачу у села Капитанщино, выбрав для проезда не красный на «Яндекс.Пробки» Северный обход, а дорогу через Грязи, Большой Самовец и Плеханово. Небольшая пробка в Грязях перед ремонтируемым мостом через Матыру опасений не внушала. А зря. 800 метров от ТРЦ «Айсберг» до моста через Матыру он поехал за два часа! Огурцы наш корреспондент так и не собрал — не с фонариком же по огороду лазить! В Липецк же он поехал через Сселки, но уперся в хвост очереди из машин и автобусов, голова которой застряла на перекрытом на ремонт мосту! Домой наш коллега вернулся в одиннадцать вечера.
Новости о пробке собрали более 23 000 просмотров и под 300 комментариев. Понятно, что ничего хорошего о тех, кто устроил транспортный коллапс, не писали.
На следующий день выяснилось, что ночью адова пробка рассосалась только потому, что кто-то из разъяренных водителей выдрал из реверсивного светофора аккумулятор! В обед у моста на Сселковской развязке начальник областного управления дорог и транспорта Иван Мычелкин встретился с директором дорожно-эксплуатационного предприятия №3 Александром Меркуловым.
Иван Мычелкин заявил, что узнал о начале работ на сселковской развязке только накануне вечером, и что в среду утром провел разговор на повышенных тонах с руководством ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», потребовав ставить правительство области в известность о планах организации. В ответ Александр Меркулов сказал, что липчанам придется как-то пережить неделю, пообещав заменить асфальт на двух полосах моста к этому воскресенью.
Кстати, сегодня во второй половине дня компания «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста, а водителям откроют доступ на его обновленную часть. Такой, по крайней мере, в минувшую пятницу был анонс мэрии.
«Тише, девушка, не плачь.
Не утонет в яме мяч!»
Ночью 10 августа спасатели достали из ямы с горячей водой 20-летнюю девушку. Она забралась в раскопку «Квадры» на улице Терешковой, по ее словам, для того , чтобы достать свой мяч. Девушку из тепловой камеры вызволили спасатели управления по делам ГО и ЧС мэрии Липецка. Мяча в раскопке не оказалось. Девушку с незначительным ожогом ноги передали медикам.
А 11 августа на улице 30 лет Октября вдруг провалился асфальт. К счастью, обошлось без потерпевших. Провал опять-таки случился над тепловой камерой «Квадры». Мэрия пока не сообщала, когда в этом месте восстановят дорогу. Зато точно известно, что образовавшийся еще в марте провал на улице Ворошилова заделают к 29 сентября.
В минувшие выходные компания «Теплосфера», подрядчик «Квадры», закончила аварийные работы на теплотрассе возле дома №68 по улице Советской. Причем сделала это весьма ювелирно, раскопав асфальт только на одной полосе из трех, хотя предварительно пресс-служба мэрии говорила, что для проезда вверх по улице оставят лишь одну полосу. В эти выходные полноценное движение на улице Советской должно было быть восстановлено. Но в пятницу впритык с раскопкой «Квадры» появилась новая — бригада «РВК-Липецк» начала аварийный ремонт трубопровода с холодной водой, отключив ее в 60 домах. В ночь на субботу трубу залатали, и уже утром вода появилась у всех потребителей.
Но это еще не полный список коммунальных проблем. «Квадра» объявила о том, что в понедельник перекопает дорогу на улице Меркулова, чтобы заменить свои сети. Поэтому с 14 по 31 августа автобусы №№ 28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352, 359 будут объезжать место работ по проспекту Победы.
31 августа, кстати, в Липецке должны быть закончены ремонты дорог по нацпроекту «БКД» этого года, начатые еще осенью прошлого. А мэрия уже объявила торги на новые дорожные ремонты со сроком исполнения в 2024 году. В лот со стартовой ценой в 891,2 млн рублей включены сразу 33 городские улицы.
Нет, чтобы репостить солнышко с утра,
пишут: «Ну когда-же кончится жара!»
На этой неделе в регионе стояла жара, обычно не свойственная августу. «В Липецком зоопарке животных спасают от жары душем» и обильным питьем. Если говорить о горожанах, то они от жары спасаются как могут.
Кто-то выбирает пляжи, пусть даже вода в реке Воронеж так и не признана санитарными врачами безопасной для купаний. Кто-то, как пациенты больниц, хотят выйти из душных палат на улицу, но этого им сделать не дают, игнорируя тем самым Роспотребнадзор, который давно не против общения пациентов с родственниками. Кто-то выискивает взглядом новые муниципальные автобусы, ожидая поездки в охлажденном салоне. Но, как выяснилось, кондиционером оснащен лишь каждый четвертый из них. У частных перевозчиков хорошо если открываются форточки и люк на потолке.
— Отчеты чиновничества напоминают совок. К реальности это не имеет никакого отношения. Грязные, вонючие автобусы, в которых при +35 работает печка! — написал один наш читатель.
— В 325-м еду. Открыт люк, и держит этот открытый люк полторашка с водой! — возмутился другой.
Хорошо хоть новые трамваи, которые приобретают для Липецка по концессии, будут оборудованы системой кондиционирования! Кстати, уже к концу года концессионер обещает сдать в эксплуатацию две новых трамвайных ветки — по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на Полиграфической до остановки «Памятник танкистам».
Также кондиционерами оснащены девять новых «Волгабасов», которые региональный оперштаб позволил мэрии приобрести без аукциона. Итого Липецк как участник федерального проекта «Чистый воздух» приобрел за два последних года на 1,3 млрд рублей 80 новых автобусов. Весь этот парк оборудован видеокамерами. Такая система наблюдения помогла полиции задержать двух мужчин, которые ограбили в автобусе 23-летнего липчанина.
К сожалению, у муниципалитета так и не нашлось нескольких миллионов рублей на то, чтобы хотя бы в сентябре и октябре садоводческие маршруты работали без выходных всю неделю. В то же время «Автобус №36 возит воздух». По словам водителей, только в утренние и вечерние часы-пик в салоне заняты все места, в остальное время автобусы могут быть совершенно пустыми. Но в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток».
С такой улыбкой бультерьера
вам обеспечена карьера
«Выпускники школ хотят стать чиновниками: в ЛГПУ конкурс на специальность «госуправление» — 84 человека на место». И это – нисколько не новость. Как бы власти не рекламировали рабочие специальности, как бы не расхваливали зарплаты от 50 тысяч рублей, которые с порога будто бы платит работодатель водителям и слесарям, народ нутром чует хлебные места.
— Со связями, кумовством и родством устроят их, а так туда не попасть. Раньше брали по заслугам, а сейчас по связям и деньгам, — так о высокооплачиваемых местах работы высказалась Оля.
— Думается, что деньги для начальника не самое главное. Многим нравится, когда перед ними стоят в позе послушания и подобострастно глядят в глаза, — написал Безмасочник.
Но оказывается, что и начальники тоже плачут. На этой неделе «Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия». В вину Эдуарду Брагину поставили множество нерешенных в районе проблем.
«Эдуард Анатольевич совсем не проявил себя в развитии района, а лишь наоборот принципиально привел его к упадку. Сколько было уже предупреждений и замечаний с тем, что нужно исправить. И столько же раз все это было проигнорировано», — привел Telegram-канал «Единой России слова вице-спикера облсовета, член регионального политсовета партии Владимир Богодухов.
— Все обвинения в мой адрес отвергаю. Я поддерживаю партию «Единая Россия» и президента, — сказал GOROD48 Эдуард Брагин. И уточнил, что не планирует уходить с должности главы Лев-Толстовского района.
Но это вряд ли. Потеря партийного билета правящей партии в России сродни потере партбилета в СССР. Вспомним главу Тербунского района Сергея Иванова — в 2020 году политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил его членство в партии, а потом его лишили и должности.
На этой неделе, кстати, депутаты Краснинского райсовета выбрали нового главу района. Сенсаций не произошло. Им предсказуемо стал и. о. руководителя районной администрации Сергей Поляков (предыдущего главу Алексей Телкова назначили начальником областного управления сельского хозяйства).
Ну и ну!
Огромное внимание читателей GOROD48 привлекла драка на пляже «Галичья гора». Конфликт произошел из-за надувного матраса: один мальчик не дал на нем поплавать двум другим. В итоге полиция расхлебывает кашу, в которую вовлечены взрослые и даже сотрудник полиции.
Читательница GOROD48 сообщила нам, что «В Быхановом саду умирает белка». Ее будто бы отравили.
В Грязинском районе егеря поймали двух браконьеров, которым приписывают убийство нескольких десятков животных. Свои подвиги они фиксировали на видео.
— 35-й, а вот 37-й, — хвалится на видео один из охотников, пересчитывая убитых косуль.
35-я жертва, кстати, просто так в руки браконьера не далась. Раненая косуля прыгнула на него, сорвала рогами ноготь на руке. «Пришлось ему шею ломать», — довольно говорит охотник.
На видео — не только убитые и раненые косули и кабаны, но и разделанные туши. Браконьеры снимали и как отстреливали животных — прямо из машин, чуть ли не ходу.
А 43-летняя липчанка убила мужа ложкой для обуви. Теперь ее будут судить за превышение пределов самообороны. Женщине грозит до одного года лишения свободы.
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Уважаемый мэр