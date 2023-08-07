Общество
45 минут назад
Кондиционером оснащен примерно каждый четвертый муниципальный автобус
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За год число оснащенных кондиционерами автобусов МУП «Липецкий пассажирский транспорт» увеличилось со 115 до 171 за счет 46 новых «ЛиАЗов». Правда, это знание не добавляет комфорта тем горожанам, которым приходится ездить в остальных 430 автобусах предприятия. Почти нет кондиционеров и в частном подвижном составе.
«Наличие кондиционеров в салоне пассажирских транспортных средств улучшает качество транспортного обслуживания населения, однако не является обязательным атрибутом подвижного состава. В большинстве автобусов заводской конструкцией кондиционеры не предусмотрены», — говорят в пресс-службе мэрии.
В администрации города добавили, что сотрудники городского департамента транспорта еженедельно проверяют санитарно-техническое состояние и работоспособность систем вентиляции автобусов. Но надо иметь ввиду, что кондиционеры периодически выходят из строя и их направляют на ремонт.
В старых трамваях кондиционеров нет вовсе. Зато все новые трамваи, которые закупаются по концессионному соглашению, будут оборудованы системой кондиционирования.
«Наличие кондиционеров в салоне пассажирских транспортных средств улучшает качество транспортного обслуживания населения, однако не является обязательным атрибутом подвижного состава. В большинстве автобусов заводской конструкцией кондиционеры не предусмотрены», — говорят в пресс-службе мэрии.
В администрации города добавили, что сотрудники городского департамента транспорта еженедельно проверяют санитарно-техническое состояние и работоспособность систем вентиляции автобусов. Но надо иметь ввиду, что кондиционеры периодически выходят из строя и их направляют на ремонт.
В старых трамваях кондиционеров нет вовсе. Зато все новые трамваи, которые закупаются по концессионному соглашению, будут оборудованы системой кондиционирования.
6 288
Дмитрий
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