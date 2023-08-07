Общество

45 минут назад

Кондиционером оснащен примерно каждый четвертый муниципальный автобус

6 288
#кондиционер #транспорт
3
Кондиционером оснащен примерно каждый четвертый муниципальный автобус
За год число оснащенных кондиционерами автобусов МУП «Липецкий пассажирский транспорт» увеличилось со 115 до 171 за счет 46 новых «ЛиАЗов». Правда, это знание не добавляет комфорта тем горожанам, которым приходится ездить в остальных 430 автобусах предприятия. Почти нет кондиционеров и в частном подвижном составе.

«Наличие кондиционеров в салоне пассажирских транспортных средств улучшает качество транспортного обслуживания населения, однако не является обязательным атрибутом подвижного состава. В большинстве автобусов заводской конструкцией кондиционеры не предусмотрены», — говорят в пресс-службе мэрии.

В администрации города добавили, что сотрудники городского департамента транспорта еженедельно проверяют санитарно-техническое состояние и работоспособность систем вентиляции автобусов. Но надо иметь ввиду, что кондиционеры периодически выходят из строя и их направляют на ремонт.

В старых трамваях кондиционеров нет вовсе. Зато все новые трамваи, которые закупаются по концессионному соглашению, будут оборудованы системой кондиционирования.
6 288
#кондиционер #транспорт
3

Комментарии (6)

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Дмитрий

4 минуты назад
24 автобус издит как вздумается в субботу стоял рейс на 16:24 поехал уже в 16 :09 в воскресенье так же стоял с Сырского на 16:24 не было вообще пошел только на 16:49 и постоянно постояно страдаем с этим 24 тым маршрутом нужны рейды на этот маршрут мэрия ку-ку примите меры что бы водители 24 ого ездили по расписанию и соблюдали его вообще.
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Липчанка

11 минут назад
Агв, только эти кондиционеры никто включать не собирается!!!!!
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Милана

12 минут назад
В частных нет почти? А в каких частных автобусах есть кандиционер назовите хоть 1 маршрут и хоть одну марку автобуса.
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неравнодушный

12 минут назад
4 августа ехала в муниципальном автобусе 2 с сокола,можно просто умереть,какой кондиционер - водитель печку включил,а сегодня ехала опять же с сокола на 300 и тоже с печкой,это что такое издевательство над людьми,кто нибудь будет проверять транспорт?
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Умный

26 минут назад
Как все прекрасно в транспорте!Наверное,я не в тех автобусах езжу!
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Пассажир

39 минут назад
На маршрутах 325 - кондиционеров нет. Автобус битком. Дышать нечем.
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