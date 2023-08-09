Общество
сегодня, 13:18
Садоводческие маршруты в сентябре и октябре будут работать пять дней в неделю
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В сентябре и октябре садоводческие маршруты продолжат работать по летнему расписанию — пять раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. На линии будут выходить 18 автобусов в будние дни (понедельник, среда и пятница) и 20 в выходные. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Липецка.
Как отмечают в мэрии, несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты.
Как отмечают в мэрии, несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты.
6 385
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