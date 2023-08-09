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сегодня, 13:18

Садоводческие маршруты в сентябре и октябре будут работать пять дней в неделю

6 385
#садоводческие маршруты
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Садоводческие маршруты в сентябре и октябре будут работать пять дней в неделю
В сентябре и октябре садоводческие маршруты продолжат работать по летнему расписанию — пять раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. На линии будут выходить 18 автобусов в будние дни (понедельник, среда и пятница) и 20 в выходные. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Липецка.
 
Как отмечают в мэрии, несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город ЦФО, в котором  сохранились бесплатные садоводческие маршруты.
6 385
#садоводческие маршруты
2

Комментарии (6)

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просим платный проезд

9 минут назад
Сделайте наконец-то уже платный проезд на садовых маршрутах ! Будет доход - будут и рейсы, и водители. Хотя бы символические 10 рублей за поездку.
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Павел

24 минуты назад
Автобусы точно не добавят, потому что количество контрактом утверждено. Изменения возможны, но лишь через бюрократические действия. Тут проблема в другом: водителей не хватает, поэтому отвлечение водителей МУП ЛПТ на сады (у МУПа как минимум 42-й маршрут в сады Металлург-3) приводит к тому, что в городе недовыпуск на круглогодичные маршруты. Автобусов накупили, а вот водителей не набрали (а скорее, наоборот, растеряли).
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Гость

36 минут назад
Андрей, никто тебе не добавит, сколько положено на маршрут столько и будет или даже меньше, как обычно
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Павел

43 минуты назад
Радостное известие. Осенью на садах собирают урожай. То, что всё-таки сделали на весь сезон пятидневное расписание (хотя бы), уже хорошо. А недовольные всегда будут: что три дня плохо, что пять дней плохо. Ещё бы электричку из Ельца не сокращали до четырёх дней с 15 августа, а то как-то странно, с понедельника по четверг она ходит по утрам, а потом нет, при том что вечерняя в Елец остаётся.
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Елена

47 минут назад
Сегодня в 7-15 шла мимо остановки автобуса 16 на 10микр. Позор нашей администрации, человек 100, может больше пенсионеров стоят в огромной очереди.
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Андрей

47 минут назад
А что осенью там делают? не ужели не достаточно рейсов по выходным!? что бы в будни подбавить на городские маршруты автобусиков.
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