Садоводческие маршруты в сентябре и октябре будут работать пять дней в неделю

В сентябре и октябре садоводческие маршруты продолжат работать по летнему расписанию — пять раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. На линии будут выходить 18 автобусов в будние дни (понедельник, среда и пятница) и 20 в выходные. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Липецка.



Как отмечают в мэрии, несмотря на все экономические сложности Липецк — единственный город ЦФО, в котором сохранились бесплатные садоводческие маршруты.

