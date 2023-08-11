Общество

53 минуты назад

С 14 августа меняется график движения автобусов по улице Меркулова

4 350
#раскопка #транспорт
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С 14 августа меняется график движения автобусов по улице Меркулова

В связи с раскопкой «Квадрой» дороги с 8 часов в следующий понедельник до завершения работ утром 31 августа автобусы будут объезжать место работ по проспекту Победы.

В 8 часов утра со следующего понедельника департамент транспорта мэрии Липецка изменяет сразу восемь маршрутов пассажирского транспорта в связи с ремонтом теплосети «Квадрой» в районе перекрестка улиц Меркулова и Водопьянова.

Автобусы маршрута № 28 «Сырский Рудник – НЛМК» в прямом и обратном направлениях будут объезжать место раскопки по схеме «улица Катукова – улица Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая» и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 306 «Силикатный – 30 микрорайон» в прямом и обратном направлениях будут объезжать место раскопки по схеме «30 микрорайон – улица Катукова – улица Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая – улица Водопьянова» и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 308к «Микрорайон «Европейский» – площадь Металлургов» в направлении НЛМК будут объезжать место раскопки по схеме «улица Стаханова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы — площадь Кольцевая» и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 343 «Микрорайон «Елецкий» – Дачный» в прямом и обратном направлениях в прямом и обратном направлениях будут объезжать место раскопки по схеме: «улица Катукова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы — площадь Кольцевая – улица Водопьянова» и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 345 «Сырский Рудник – улица Шкатова» в направлении улицы Шкатова поедут по схеме «улица Катукова – улица Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая – улица Водопьянова» и далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «улица Водопьянова – площадь Кольцевая – проспект Победы» и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 347 «Микрорайон «Елецкий» – а/с «Сокол» в направлении улицы Баумана поедут по схеме «улица Катукова – улица Кривенкова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая» и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 352 «30 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлениях объедут место проведения работ по схеме «улица Катукова – улица Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая» и далее по маршруту».

Автобус маршрута № 359 «28 микрорайон – улица Маяковского» в прямом и обратном направлениях будут двигаться по схеме «улица Катукова – улица Меркулова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – площадь Кольцевая – улица Водопьянова» и далее по маршруту.

После завершения работ движение автобусов вернется к привычным схемам.
4 350
#раскопка #транспорт
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Комментарии (4)

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Павел

13 минут назад
Ураааааа 28-мой пойдет через Автовокзал вернули бы его на всегда через Автовокзал а 27-мой в обе стороны через 20-тый микр.
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Гость

20 минут назад
10 метров дороги делать 20 дней это очень круто, копать наверное лопатой будете????
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1111

28 минут назад
Витек, а зачем, это всего на пару недель))))
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Витек

38 минут назад
А режимы работы светофора кто-нибудь поменяет? Или просто будем стоять и смотреть, как горит зеленый для Меркулова?
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