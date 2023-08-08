За эту приемную кампанию абитуриенты ЛГПУ подали рекордное количество заявлений — более семи тысяч, на полторы тысячи больше чем в 2022 году. Самый большой конкурс в институте истории и права на направление «Государственное и муниципальное управление», он составил 84 человека на место! На языковые направления конкурс составляет 25-30 человек. Меньше пяти человек на место нет ни на одном направлении университета.



— Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Педагогические специальности входят в тройку востребованных, наряду с медициной и it-технологиями. Здесь есть перспективы, высокие зарплаты. К тому же педагогический вуз готовит не только педагогов, но и представителей других профессий, — рассказали в пресс-службе ЛГПУ.



В ЛГТУ тоже довольны предварительными результатами приемной кампании. На бюджетные 1 064 места подано 5 966 заявлений — примерно на четверть больше, чем годом ранее.



— Университет стал более престижным, изменилась политика вуза, стало больше рекламы, мы активно работаем с предприятиями по целевому набору, — рассказала заместитель председателя приемной комиссии ЛГТУ Екатерина Маркова.



Самым популярным направлением технического университета в этом году стало «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем » — 13 человек на место. Самым меньшим спросом пользовалось направление «Инженеры транспорта», хотя и здесь конкурс стал приличным — четыре человека на место. Традиционно высокий конкурс на металлургических направлениях.



Пока в политехе не определились с тем, будет ли дополнительный набор. Если и будет, то минимальный — на 10-15 бюджетных мест по направлению «Аналитическая химия». Возможно, на него придут поступавшие в медвузы абитуриенты.