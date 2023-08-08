Общество

54 минуты назад

Выпускники школ хотят стать чиновниками: в ЛГТУ конкурс на специальность «госуправление» — 84 человека на место

7 442
#вузы
Выпускники школ хотят стать чиновниками: в ЛГТУ конкурс на специальность «госуправление» — 84 человека на место
За эту приемную кампанию абитуриенты ЛГПУ подали рекордное количество заявлений — более семи тысяч, на полторы тысячи больше чем в 2022 году. Самый большой конкурс в институте истории и права на направление «Государственное и муниципальное управление», он составил 84 человека на место! На языковые направления конкурс составляет 25-30 человек. Меньше пяти человек на место нет ни на одном направлении университета.

— Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Педагогические специальности входят в тройку востребованных, наряду с медициной и it-технологиями. Здесь есть перспективы, высокие зарплаты. К тому же педагогический вуз готовит не только педагогов, но и представителей других профессий, — рассказали в пресс-службе ЛГПУ.

В ЛГТУ тоже довольны предварительными результатами приемной кампании. На бюджетные 1 064 места подано 5 966 заявлений — примерно на четверть больше, чем годом ранее.

— Университет стал более престижным, изменилась политика вуза, стало больше рекламы, мы активно работаем с предприятиями по целевому набору, — рассказала заместитель председателя приемной комиссии ЛГТУ Екатерина Маркова.

Самым популярным направлением технического университета в этом году стало «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем » — 13 человек на место. Самым меньшим спросом пользовалось направление «Инженеры транспорта», хотя и здесь конкурс стал приличным — четыре человека на место. Традиционно высокий конкурс на металлургических направлениях.

Пока в политехе не определились с тем, будет ли дополнительный набор. Если и будет, то минимальный — на 10-15 бюджетных мест по направлению «Аналитическая химия». Возможно, на него придут поступавшие в медвузы абитуриенты.
7 442
#вузы

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот поэтому

11 минут назад
Один с сошкой, а семеро с ложкой. Попробуй этих обработать .
ответить

Гость

22 минуты назад
Всех на завод НЛМК.в ночную смену на высоту.хлеб даром жрать стыдно.рабочий производит и создаёт а дармоеды и паразиты штаны протирают
ответить

Интересно

26 минут назад
с каким минимальным баллом можно было подавать документы? 30?
ответить

777

35 минут назад
Потратить свою единственную жизнь на такую скуку??? Храни, Господь! Спасибо, что мои дети - другие.
ответить

неоднозначник

36 минут назад
о каких высоких зарплатах педагогов рассказывают в лгпу ? так ли прямо связано образование с уровнем дохода ? у генри форда не было никакого образования-даже среднего. билл гейтс заработал первые миллиарды не имея вузовского диплома-таких примеров множество.
ответить

c'est la vie

44 минуты назад
Работать увы никто не хочет ,все хотят спокойную и сытую жизнь,но не все ее получат. Если конечно родители не чиновники.
ответить

007

50 минут назад
И этим всё сказано.Почуяли где бабло.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Санитарные врачи отмечают у 95% отдохнувших в лагерях детей выраженный оздоровительный эффект
#лагерь #дети
2
Санитарные врачи отмечают у 95% отдохнувших в лагерях детей выраженный оздоровительный эффект

26 минут назад

Общество
Отказ принимать у покупателя назад бракованный «Айфон» обошёлся магазину в 198 238 рублей
#права потребителей #Роспотребнадзор
1
Отказ принимать у покупателя назад бракованный «Айфон» обошёлся магазину в 198 238 рублей

36 минут назад

Общество
За сухие деревья в парке прокуратура вынесла представление в адрес директора МАУК «Культурные простр...
#парк #сухие деревья #снос
1
За сухие деревья в парке прокуратура вынесла представление в адрес директора МАУК «Культурные простр...

сегодня, 12:21

Общество
12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня
#дорожное движение #триатлон
27
12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня

сегодня, 12:09

Общество
С хозяйки немецкой овчарки отсудили в пользу троих детей 131 тысячу рублей
#собаки #животные #дети
7
С хозяйки немецкой овчарки отсудили в пользу троих детей 131 тысячу рублей

сегодня, 12:03

Общество
Региональный оперштаб позволил мэрии Липецка приобрести девять новых автобусов без аукциона
#транспорт #автобус
3
Региональный оперштаб позволил мэрии Липецка приобрести девять новых автобусов без аукциона

сегодня, 11:30

Общество