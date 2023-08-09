Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонты дорог в следующем году

В списке — 33 дороги.

Еще не закончив дорожные ремонты этого года, мэрия Липецка объявила торги на контракты с исполнением в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В лот со стартовой ценой в 891 205 154 рубля включены сразу 33 объекта улично-дорожной сети — всего на семь меньше, чем в этом году.



Ремонты запланированы в самых разных районах Липецка. Улицы Стаханова (от начала улицы до перекрестка с улицей Катукова), Шерстобитова, Хорошавина и бульвар Есенина в спальном Юго-Западе. Улицы Юбилейная, Студенческая, Ленинградская и Ильича (последнюю в 2019 году ремонтировало воронежское ООО «Дорожник», но она посыпалась уже на следующий год) в поселке ЛТЗ. Улицы Монтажников и Ударников на Сырском Руднике. Улицы Архангельская, Астраханская и Усманская в поселке Силикатного завода. Улица Зорге в поселке Дачный. Воронежское шоссе (от площади Танкистов до д 30Б по Воронежскому шоссе). Улица Хренникова в микрорайоне «Елецкий». Торговая и Коммунальная площади, улицы Коммунальная и Барашева у стадиона «Металлург». Улицы Винницкая, Харьковская и Задорожная в поселке 10-я Шахта. Проезд Базовый на Новолипецке. Улица Морская в поселке Казинка. Улицы Раздольная, Лучистая, Новая и Просторная на Опытной станции. Улица Надежды в поселке Матырский. В списке есть еще и улица Циолковского, а также единственная улица в центре Липецка — Липовская.



— Все работы подрядчик должен закончить к 31 августа 2024 года. Так как контракт, очевидно, будет подписан в начале сентября, то подрядчик сможет отремонтировать некоторые дороги уже этой осенью, так сказать, опережающими темпами, — рассказали GOROD48 в УГС Липецка.



Практика опережающих ремонтов началась в Липецке прошлой осенью, когда по контракту 2023 года компания «Инфинити Групп» отремонтировала проезд Хохломской на Сырском Руднике, улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина — между улицами Папина и Циолковского