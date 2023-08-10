Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»

Сегодня президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» исключил из партийных рядов главу Лев-Толстовского района и по совместительству секретаря партийного районного отделения Эдуарда Брагина.Член регионального политсовета Владимир Богодухов, выступая перед однопартийцами, заявил, что в районе множество проблем, которые требуют оперативного решения.«Решить вопросы могло бы лишь должное управление и четкий контроль всех работ. Тем не менее, Эдуард Анатольевич совсем не проявил себя в развитии района, а лишь наоборот принципиально направлен на то, чтобы привести к его упадку. Сколько было уже предупреждений и замечаний с тем, что нужно исправить. И столько же раз все это было проигнорировано. Эти действия отражаются на уровне жизни граждан, а это значит, что при качественном подходе к своей работе нужно исключить любые недоделки и сорванные сроки, и держать под контролем все то, что происходит на территории», — приводит его слова партийный Telegram-канал.В вину Эдуарду Брагину поставлено нарушение сроков при строительстве трех сельских центров культуры, разработки проектно-сметной документации на реконструкцию дороги. Стоит добавить, что Эдуард Брагин уже получал партийные взыскания. Из партии его исключили с формулировкой «за слабую управленческую работу, неумение слышать и выполнять наказы населения». Кроме того, приостановлены полномочия Эдуарда Брагина как секретаря Лев–Толстовского отделения «Единой России».— Все обвинения в мой адрес отвергаю. Я поддерживаю партию «Единая Россия» и президента, — сказал GOROD48 Эдуард Брагин.Он также уточнил, что не планирует уходить с должности главы Лев-Толстовского района.