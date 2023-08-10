Общество

20 минут назад

Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»

1 272
#Эдуард Брагин
Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»
Сегодня президиум политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» исключил из партийных рядов главу Лев-Толстовского района и по совместительству секретаря партийного районного отделения Эдуарда Брагина.

Член регионального политсовета Владимир Богодухов, выступая перед однопартийцами, заявил, что в районе множество проблем, которые требуют оперативного решения.

«Решить вопросы могло бы лишь должное управление и четкий контроль всех работ. Тем не менее, Эдуард Анатольевич совсем не проявил себя в развитии района, а лишь наоборот принципиально направлен на то, чтобы привести к его упадку. Сколько было уже предупреждений и замечаний с тем, что нужно исправить. И столько же раз все это было проигнорировано. Эти действия отражаются на уровне жизни граждан, а это значит, что при качественном подходе к своей работе нужно исключить любые недоделки и сорванные сроки, и держать под контролем все то, что происходит на территории», — приводит его слова партийный Telegram-канал.

В вину Эдуарду Брагину поставлено нарушение сроков при строительстве трех сельских центров культуры, разработки проектно-сметной документации на реконструкцию дороги. Стоит добавить, что Эдуард Брагин уже получал партийные взыскания. Из партии его исключили с формулировкой «за слабую управленческую работу, неумение слышать и выполнять наказы населения». Кроме того, приостановлены полномочия Эдуарда Брагина как секретаря Лев–Толстовского отделения «Единой России».

— Все обвинения в мой адрес отвергаю. Я поддерживаю партию «Единая Россия» и президента, — сказал GOROD48 Эдуард Брагин.

Он также уточнил, что не планирует уходить с должности главы Лев-Толстовского района.

Фото: https://vk.com
1 272
#Эдуард Брагин

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецк

13 минут назад
Какое же горе то.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Иван Мычелкин: «Я узнал о начале работ на сселковской развязке только вчера вечером»
#дорожный ремонт
Иван Мычелкин: «Я узнал о начале работ на сселковской развязке только вчера вечером»

3 минуты назад

Общество
#разбой
Члены банды, нападавшие на заправки, почтовые машины и магазин, получили по 15 лет колонии строгого ...

12 минут назад

Общество
Движение по двум полосам на мосту на перед Сселками планируют возобновить 13 августа
#дорожный ремонт #мост
1
Движение по двум полосам на мосту на перед Сселками планируют возобновить 13 августа

51 минуту назад

Общество
На две недели перекрывается выезд с улицы Меркулова на Водопьянова
4
На две недели перекрывается выезд с улицы Меркулова на Водопьянова

сегодня, 16:43

Общество
Автобус №36 возит воздух, а в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток»
#транспорт
6
Автобус №36 возит воздух, а в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток»

сегодня, 16:30

Общество
В Быхановом саду умирает белка
#белка #Быханов сад
9
В Быхановом саду умирает белка

сегодня, 15:17

Общество