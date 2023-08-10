«Я на дачу ехал плача»: одновременные ремонты мостов под Липецком и в Грязях вызвали дорожный коллапс

Сегодня началась активная фаза ремонта моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки. Одновременно в Грязях ремонтируется мост через Матыру. Совокупность этих ремонтов привела к дорожному коллапсу. В этом наш корреспондент Алексей Власов убедился лично, отправившись после работы на дачу.

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