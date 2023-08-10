вчера, 23:59
«Я на дачу ехал плача»: одновременные ремонты мостов под Липецком и в Грязях вызвали дорожный коллапс
Сегодня началась активная фаза ремонта моста на трассе Р-119 в районе сселковской развязки. Одновременно в Грязях ремонтируется мост через Матыру. Совокупность этих ремонтов привела к дорожному коллапсу. В этом наш корреспондент Алексей Власов убедился лично, отправившись после работы на дачу.
Беглый взгляд на карту выдал два варианта пути: через Ситовку, Доброе и Большой Хомутец или через Грязи, Большой Самовец и Плеханово. Первый отпугнул пробкой на объездной, к тому же улица Баумана уже стояла от Кочеткова. А вот небольшая пробка в Грязях перед ремонтируемым мостом через Матыру опасений не внушала. А зря.
Из Липецка мы выехали ровно в шесть вечера. Минут через 20 мы уже были на кольцевой развязке в Грязях перед гипермаркетом «Линия». Движение резко замедлилось, а уже напротив «Айсберга» остановилось вовсе. В дорожных чатах спорили о том, почему стоим. Кто-то написал, что из-за ремонта моста на Сселковской развязке. В этот момент стало ясно: «Ни я один такой «умный».
Но дальше я прочувствовал на себе, что такое настоящая пробка. 800 метров от «Айсберга» до моста через Матыру я проехал за два часа! Все эти нескончаемые минуты я гадал: в чем причина затора? Ведь в одном из чатов кто-то написал, что на мост едет левая полоса, а правая уходит в сторону районной администрации.
Ларчик открылся перед финальным кольцом у моста: слева в поток вклинивались машины с улицы Набережной, сразу по три-четыре, из-за чего иногда они полностью перекрывали путь тем автомобилям, которые ехали уже с моста в сторону Липецка. Естественно движение на мосту из-за этого останавливалось — на нем открыта только одна полоса.
С правой стороны, игнорируя дорожную разметку, вклинивались другие водители. А на выезде с кольца на мост стоял знак «Уступи дорогу» для тех, кто ехал со стороны районной администрации. Бинго! «Да где ж хоть один гаишник, чтобы остановить эту вакханалию, и организовать движение», — подумал я.
С горем пополам мост я преодолел, но уже на пути в Большой Самовец нам с женой стало понятно, что в смысла в поездке уже нет — часы показывали начало девятого и собирать огурцы придется, подсвечивая грядки фонариком. И мы поехали назад — через Сселки, хотя карты нас предупредили, что и там пробка.
В Сселках завернули на улицу Пушкина, и решили оценить обстановку. Без затора к злосчастной Сселковской развязке можно было выехать только вдоль СНТ «Цементник» и через лесную асфальтированную дорогу. Пока я разминался у машины, со мной заговорил местный житель.
— Из Липецка едешь?
— Нет, из Грязей, там тоже в пробке отстоял.
— А я почти в самом начале успел проехать, когда эта пробка только собиралась, около трех часов дня. Но у людей уже тогда нервы не выдерживали, ехали на красный.
Лесная дорога быстро вывела в нужное место. Через стекла автомобилей я видел измученные лица водителей, которые надеялись вот-вот заехать на мост и вернуться в Липецк. Но поток почти не двигался — приходилось пропускать тех, кто ехал в город со стороны «Паруса». А над нами, машины стояли чуть ли не в два ряда.
— Полшестого выехали из Грязей, а сейчас пять минут десятого. Три с половиной часа мы не можем доехать до Липецка и стоим в пробке из-за того, что не могут организовать нормальное движение, — сказал мне охрипший от усталости водитель Алексей, когда я вышел из машины. До заветного светофора на мосту Алексею оставалось несколько десятков метров. Светофор установили дорожники, чтобы управлять реверсивным движением. Но что-то пошло не так.
Вместо одного потока через мост шел второй — по обочине со стороны Липецка. А тем временем под мостом начиналась еще одна вереница машин протяженностью около 2,5 километра.
Впрочем, движение по дамбе Матырского водохранилища в сторону Новой Жизни, в отличии от обратного направления было свободным, мы угадали с маршрутом и практически без остановок доехали до дома. На часах было десять вечера, на одометре добавилось около 100 километров, а из головы не уходила мысль, как же добраться до дачи в выходные.
Еще и из-за триатлона в Липецке будет перекрыта часть улиц. С одной стороны желающих выехать за город меньше может не стать, и круги дорожного ада повторятся в новом исполнении, с другой стороны овощи на грядках сами себя не польют и не соберутся в пакеты. Да что там дача? Сколько людей живут в пригороде, Грязях, а работают в Липецке?!
Асфальт на мосту у Сселковской развязки подрядчик ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» будет менять до 20 августа.
Гулевский