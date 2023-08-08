Общество
42 минуты назад
Региональный оперштаб позволил мэрии Липецка приобрести девять новых автобусов без аукциона
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Их купили напрямую у «Волгабас Групп».
Незаурядно закончилась история приобретения департаментом транспорта мэрии Липецка девяти автобусов для МУП «Липецкпассажирторанс» — их решено купить напрямую у завода-производителя, минуя конкурсные процедуры.
Напомним, что Липецк стал участником федерального проекта «Чистый воздух» и получил в прошлом году на приобретение автобусов 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. На 500 млн рублей были куплены 25 новых газомоторных «ЛиАЗов», а позже — еще 46 таких же автобусов через московское ООО «Техинком-Экспресс» (компания стала победителем аукциона, снизив начальную цену закупки с 800 до 650 миллионов рублей). Сэкономленные средства мэрия решили потратить на еще девять газомоторных автобусов, но с этой партией возникла заминка.
Два раза дептранс мэрии пытался купить девять автобусов на эти самые 155 700 000 рублей, но безрезультатно: результаты торгов аннулировали закупочные комиссии. Во второй раз, например, единственную заявку участника отклонили из-за отсутствия у него документа, подтверждающего производство автобусов марки «Волгабас 5270G2» на территории России.
— В соответствии с законодательством, нам необходимо освоить эти 155,7 миллиона до 1 августа, иначе деньги нужно было бы вернуть в федеральный бюджет. Поэтому у нас не было времени на еще одну конкурентную закупку. Чтобы не сорвать исполнение национального проекта «Экология», на заседании оперативного штаба по устойчивому функционированию экономики региона решено купить девять автобусов у единственного поставщика – ООО «Волгабас Групп»», заключив с ним муниципальный контракт на тех же условиях, которые были опубликованы ранее в извещениях о проведении электронных аукционов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
К этому времени у городского департамента транспорта уже появился полный комплект документов от ООО «Волгабас Групп» на продукцию и соответствующее заключение Минпромторга РФ о включении автобусов марки «Волгабас 5270G2» в реестр российской промышленной продукции. Поэтому дептранс мэрии заключил муниципальный контракт на покупку девяти автобусов без торгов.
Согласно контракту, МУП «Липецкпассажиртранс» получит оснащенные газовым двигателем экологического класса «Евро 5» автобусы с салоном, рассчитанным на перевозку 103 пассажиров. В них должны быть три двери, а салон — доступным для маломобильных групп населения. Машины обязаны иметь аппарель для посадки инвалидов–колясочников через вторую пассажирскую дверь. Салоны автобусов должны быть оборудованы системой климат-контроля и иметь не менее восьми USB-зарядных устройств. В комплектацию автобуса вошли аппаратура спутниковой навигации «ГЛОНАСС», цифровой тахограф, система подсчета пассажиропотока, система видеорегистрации с восемью камерами, система информирования пассажиров с двумя мониторами. Пассажиры должны видеть на экранах текущее положение автобуса между ближайшими остановками, название предыдущей и следующей остановки, отображение текущей скорости движения и расстояния, оставшегося до прибытия на следующие остановки с точностью не менее 50 метров, а также указание оставшегося расчетное время до прибытия на конечную остановку. Гарантийный срок нового автобуса — не менее 18 месяцев или не менее 150 000 км пробега.
Напомним, что Липецк стал участником федерального проекта «Чистый воздух» и получил в прошлом году на приобретение автобусов 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. На 500 млн рублей были куплены 25 новых газомоторных «ЛиАЗов», а позже — еще 46 таких же автобусов через московское ООО «Техинком-Экспресс» (компания стала победителем аукциона, снизив начальную цену закупки с 800 до 650 миллионов рублей). Сэкономленные средства мэрия решили потратить на еще девять газомоторных автобусов, но с этой партией возникла заминка.
Два раза дептранс мэрии пытался купить девять автобусов на эти самые 155 700 000 рублей, но безрезультатно: результаты торгов аннулировали закупочные комиссии. Во второй раз, например, единственную заявку участника отклонили из-за отсутствия у него документа, подтверждающего производство автобусов марки «Волгабас 5270G2» на территории России.
— В соответствии с законодательством, нам необходимо освоить эти 155,7 миллиона до 1 августа, иначе деньги нужно было бы вернуть в федеральный бюджет. Поэтому у нас не было времени на еще одну конкурентную закупку. Чтобы не сорвать исполнение национального проекта «Экология», на заседании оперативного штаба по устойчивому функционированию экономики региона решено купить девять автобусов у единственного поставщика – ООО «Волгабас Групп»», заключив с ним муниципальный контракт на тех же условиях, которые были опубликованы ранее в извещениях о проведении электронных аукционов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
К этому времени у городского департамента транспорта уже появился полный комплект документов от ООО «Волгабас Групп» на продукцию и соответствующее заключение Минпромторга РФ о включении автобусов марки «Волгабас 5270G2» в реестр российской промышленной продукции. Поэтому дептранс мэрии заключил муниципальный контракт на покупку девяти автобусов без торгов.
Согласно контракту, МУП «Липецкпассажиртранс» получит оснащенные газовым двигателем экологического класса «Евро 5» автобусы с салоном, рассчитанным на перевозку 103 пассажиров. В них должны быть три двери, а салон — доступным для маломобильных групп населения. Машины обязаны иметь аппарель для посадки инвалидов–колясочников через вторую пассажирскую дверь. Салоны автобусов должны быть оборудованы системой климат-контроля и иметь не менее восьми USB-зарядных устройств. В комплектацию автобуса вошли аппаратура спутниковой навигации «ГЛОНАСС», цифровой тахограф, система подсчета пассажиропотока, система видеорегистрации с восемью камерами, система информирования пассажиров с двумя мониторами. Пассажиры должны видеть на экранах текущее положение автобуса между ближайшими остановками, название предыдущей и следующей остановки, отображение текущей скорости движения и расстояния, оставшегося до прибытия на следующие остановки с точностью не менее 50 метров, а также указание оставшегося расчетное время до прибытия на конечную остановку. Гарантийный срок нового автобуса — не менее 18 месяцев или не менее 150 000 км пробега.
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