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сегодня, 15:20

В воскресенье компания «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста

5 370
#мост #ремонт
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В воскресенье компания «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста

Днем водителям откроют доступ на его обновленную часть.

ООО «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста в воскресение, 13 августа. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

На второй половине моста подрядчику предстоит те же работы, что и на первой: заменить асфальт, бордюры, ограждение пешеходной зоны, отремонтировать деформационные швы, переложить тротуар.

- Если позволит погода, после обеда в воскресенье планируем открыть движение в направлении города. Встречные потоки транспорта разграничим также с помощью бетонных блоков, - сообщили GOROD48 в порядной организации.

Очень большой объем работ остался незамеченным для липчан, так как его выполнили в подмостовой зоне. Рабочие отремонтировали опоры и пролеты. Самый ответственный этап строители проводили по согласованию с РЖД. Подрядчику предоставлялись «окна», когда обесточивалась контактная сеть, прикрепленная к балкам моста.
5 370
#мост #ремонт
1

Комментарии (5)

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Местный

6 минут назад
Хорошие темпы работ. Скорее бы уже протестировать обновленный мост
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Сергей

8 минут назад
Круто, что ремонт так бодренько идет, скоро по новому мосту поедем
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Ира 48

16 минут назад
Так писали же, что чугунная ограда подверглась коррозии, композит в этом плане лучше
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Фокс

53 минуты назад
Правда, там не было чугуния, все детали моста были сделаны из чугунца
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Правда

сегодня, 15:45
А куда они чугуний сдали?
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