В воскресенье компания «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста

Днем водителям откроют доступ на его обновленную часть.

ООО «Инфинити Групп» начнет ремонт второй половины Сокольского моста в воскресение, 13 августа. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.



На второй половине моста подрядчику предстоит те же работы, что и на первой: заменить асфальт, бордюры, ограждение пешеходной зоны, отремонтировать деформационные швы, переложить тротуар.



- Если позволит погода, после обеда в воскресенье планируем открыть движение в направлении города. Встречные потоки транспорта разграничим также с помощью бетонных блоков, - сообщили GOROD48 в порядной организации.



Очень большой объем работ остался незамеченным для липчан, так как его выполнили в подмостовой зоне. Рабочие отремонтировали опоры и пролеты. Самый ответственный этап строители проводили по согласованию с РЖД. Подрядчику предоставлялись «окна», когда обесточивалась контактная сеть, прикрепленная к балкам моста.