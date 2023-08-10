На две недели перекрывается выезд с улицы Меркулова на Водопьянова

С 14 по 31 августа в Липецке перекрывается движение по улице Меркулова у дома №13а на улице Водопьянова (выезд с улицы Меркулова на пересечение улиц Водопьянова-Меркулова-Папина). Об этом предупреждает администрация города.



— Перекрытие вызвано капитальным ремонтом теплотрассы под проезжей частью, — сообщили в пресс-службе мэрии.

