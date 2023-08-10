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На две недели перекрывается выезд с улицы Меркулова на Водопьянова

4 738
На две недели перекрывается выезд с улицы Меркулова на Водопьянова
С 14 по 31 августа в Липецке перекрывается движение по улице Меркулова у дома №13а на улице Водопьянова (выезд с улицы Меркулова на пересечение улиц Водопьянова-Меркулова-Папина). Об этом предупреждает администрация города.

— Перекрытие вызвано капитальным ремонтом теплотрассы под проезжей частью, — сообщили в пресс-службе мэрии.
4 738

Комментарии (4)

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Распил

10 минут назад
Посмотрим как будут круглосуточно работать на этом важном перекрёстке. И как мэрия будет круглосуточно курировать эту круглосуточную работу.
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Ковыряли и уродовали

22 минуты назад
леший, в прошлом году!
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Лёха

29 минут назад
леший, ага, точно))) а то это уже нарушение традиций. Как так? Асфальт положен, а ни разу не всковырнули))
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леший

58 минут назад
точно!!!!! там же еще асфальт не ковыряли и не уродовали дорогу
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