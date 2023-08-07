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сегодня, 16:25

В Липецком зоопарке животных спасают от жары душем

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#животные
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А ветеринары призывают липчан помогать своим питомцам пережить августовский зной.

В Липецком зоопарке показали, как спасают животных от изнуряющей жары: им устраивают душ в жару и обязательно дают больше пить.

Управление ветеринарии призывает липчан не забывать и о домашних животных.

«Жара для животных не менее опасна, чем морозы. При высокой температуре животное рискует получить тепловой или солнечный удар, а в организме могут наступить необратимые процессы. Чтобы уберечь своего питомца от перегрева нужно обеспечить ему постоянный доступ к питьевой воде: очень важно вовремя подливать или менять питьевую воду в миске питомца, чтобы он в любой момент мог утолить жажду и освежиться. Необходимо обеспечить животному прохладное укрытие — у питомца должно быть место, в котором он будет спасаться от жары», — отмечают в управлении.

Беречь питомца стоит и от чрезмерной прохлады: даже в жару животные могут переохладиться, например, собаки или коты могут застудить внутренние органы, если будет лежать продолжительное время на холодном полу.

Ни в коем случае нельзя оставлять животное в закрытой машине. Также следует тщательно контролировать размер порций: не допускайте, чтобы еда оставалась на потом, так как она может испортиться, а это грозит кишечными инфекциями и отравлениями. Следует изменить время прогулок: пребывание на свежем воздухе необходимо перенести на ранее утро и поздний вечер, когда солнце не очень высоко.

В жару не стоит целый день держать питомца в тазике с прохладной водой или купать его по 10 раз в день. Достаточно смачивать некоторые части тела. Но вода должна быть не очень холодная. Также следует отложить стрижку, ведь она нарушает природную терморегуляцию. Подшерсток отвечает за то, чтобы животному было тепло зимой и прохладно летом.

Среди других советов — быть готовым оказать первую помощь: если ваш питомец всё-таки перегрелся, перенесите животное в прохладное затемненное место и снимите с него всевозможные ошейники, шлейки, банданы и прочие украшения, чтобы любимец мог свободно дышать. Затем необходимо снизить температуру тела. Для этого надо смочить прохладной водой лапы, живот и ушные раковины. Также можно обернуть питомца влажной тканью, но ни в коем случае нельзя использовать лёд. Далее питомца необходимо напоить.

Фото, видео - vk.com/zooparklipetskii
1 447
#животные
5

Комментарии (1)

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16 минут назад
а как спасаются от жары наши сладенькие депутаты?
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#знаете ли вы что
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