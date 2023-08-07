В Липецком зоопарке животных спасают от жары душем

А ветеринары призывают липчан помогать своим питомцам пережить августовский зной.

В Липецком зоопарке показали, как спасают животных от изнуряющей жары: им устраивают душ в жару и обязательно дают больше пить.Управление ветеринарии призывает липчан не забывать и о домашних животных.«Жара для животных не менее опасна, чем морозы. При высокой температуре животное рискует получить тепловой или солнечный удар, а в организме могут наступить необратимые процессы. Чтобы уберечь своего питомца от перегрева нужно обеспечить ему постоянный доступ к питьевой воде: очень важно вовремя подливать или менять питьевую воду в миске питомца, чтобы он в любой момент мог утолить жажду и освежиться. Необходимо обеспечить животному прохладное укрытие — у питомца должно быть место, в котором он будет спасаться от жары», — отмечают в управлении.Беречь питомца стоит и от чрезмерной прохлады: даже в жару животные могут переохладиться, например, собаки или коты могут застудить внутренние органы, если будет лежать продолжительное время на холодном полу.Ни в коем случае нельзя оставлять животное в закрытой машине. Также следует тщательно контролировать размер порций: не допускайте, чтобы еда оставалась на потом, так как она может испортиться, а это грозит кишечными инфекциями и отравлениями. Следует изменить время прогулок: пребывание на свежем воздухе необходимо перенести на ранее утро и поздний вечер, когда солнце не очень высоко.В жару не стоит целый день держать питомца в тазике с прохладной водой или купать его по 10 раз в день. Достаточно смачивать некоторые части тела. Но вода должна быть не очень холодная. Также следует отложить стрижку, ведь она нарушает природную терморегуляцию. Подшерсток отвечает за то, чтобы животному было тепло зимой и прохладно летом.Среди других советов — быть готовым оказать первую помощь: если ваш питомец всё-таки перегрелся, перенесите животное в прохладное затемненное место и снимите с него всевозможные ошейники, шлейки, банданы и прочие украшения, чтобы любимец мог свободно дышать. Затем необходимо снизить температуру тела. Для этого надо смочить прохладной водой лапы, живот и ушные раковины. Также можно обернуть питомца влажной тканью, но ни в коем случае нельзя использовать лёд. Далее питомца необходимо напоить.