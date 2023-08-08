Происшествия

44 минуты назад

Липчанка убила мужа ложкой для обуви: ее будут судить за превышение пределов самообороны

3 753
#самооборона #убийство
Липчанка убила мужа ложкой для обуви: ее будут судить за превышение пределов самообороны

43-летнюю жительницу Липецка ждет суд по обвинению в причинении мужу смертельной травмы при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, преступление было совершено в октябре 2022 года: нетрезвые супруги поссорились, и муж нанес жене не менее 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове. Обороняясь,  женщина ударила мужа ребром металлической обувной ложки удар по голове. От полученной травмы мужчина умер.

«В ходе следствия обвиняемая раскаялась в содеянном, признала вину в полном объеме, дала детальные показания о трагических событиях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору и последующей передачи в суд», — рассказали в СК.

Женщине грозит до одного года лишения свободы.

3 753
#самооборона #убийство

Комментарии (3)

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Ольга

4 минуты назад
Алекс, вот тот же вопрос. Ну и законы у нас
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Алекс

24 минуты назад
Мне вот интересно, где в этом случае превышение пределов необходимой обороны? Нужно было ждать, пока он её до смерти запинает?
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Липецкой

28 минут назад
А скоро будут премию давать!
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