44 минуты назад
Липчанка убила мужа ложкой для обуви: ее будут судить за превышение пределов самообороны
43-летнюю жительницу Липецка ждет суд по обвинению в причинении мужу смертельной травмы при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.
«В ходе следствия обвиняемая раскаялась в содеянном, признала вину в полном объеме, дала детальные показания о трагических событиях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору и последующей передачи в суд», — рассказали в СК.
Женщине грозит до одного года лишения свободы.
Ольга
Алекс
Липецкой