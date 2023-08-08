Липчанка убила мужа ложкой для обуви: ее будут судить за превышение пределов самообороны

43-летнюю жительницу Липецка ждет суд по обвинению в причинении мужу смертельной травмы при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.





По данным следствия, преступление было совершено в октябре 2022 года: нетрезвые супруги поссорились, и муж нанес жене не менее 10 ударов кулаками и ногами, в том числе по голове. Обороняясь, женщина ударила мужа ребром металлической обувной ложки удар по голове. От полученной травмы мужчина умер.



«В ходе следствия обвиняемая раскаялась в содеянном, признала вину в полном объеме, дала детальные показания о трагических событиях. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору и последующей передачи в суд», — рассказали в СК.



Женщине грозит до одного года лишения свободы.



