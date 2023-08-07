23-летнего липчанина ограбили в автобусе

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Против них возбуждены дела о грабеже и хулиганстве.

В отдел полиции №7 обратился 23-летний житель Липецка с заявлением об ограблении в автобусе. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, парень поссорился с двумя пассажирами, которые вели себя агрессивно, оскорбляли его и угрожали. Началась потасовка и у парня отняли сотовый телефон за 40 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемых в грабеже — это 30-летний и 39-летний липчане. Похищенный телефон 39-летний мужчина выбросил, когда вышел из автобуса. Позже он был обнаружен и изъят полицейскими.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ.