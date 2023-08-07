Происшествия

53 минуты назад

23-летнего липчанина ограбили в автобусе

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#грабёж
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Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Против них возбуждены дела о грабеже и хулиганстве.

В отдел полиции №7 обратился 23-летний житель Липецка с заявлением об ограблении в автобусе. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, парень поссорился с двумя пассажирами, которые вели себя агрессивно, оскорбляли его и угрожали. Началась потасовка и у парня отняли сотовый телефон за 40 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в грабеже — это 30-летний и 39-летний липчане. Похищенный телефон 39-летний мужчина выбросил, когда вышел из автобуса. Позже он был обнаружен и изъят полицейскими.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ. 
1 1319
#грабёж
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Комментарии (1)

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Ентот

37 минут назад
Ох и горе гладиаторы, а это всё зелёный змей виноват
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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