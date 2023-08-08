12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня

Мэрия сообщила о перекрытии ряда дорог в преддверии и в дни проведения фестиваля «Липецкий триатлон «Зеленый остров 113».





Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ограничение движения, остановки, стоянки транспортных средств на объездной дороге Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Маяковского) и на улице Салтыкова – Щедрина (съезд с улицы Салтыкова - Щедрина в районе дома №92), началось уже сегодня в 00:00 и продлится до полудня 14 августа.12 августа с 05:00 до 13:00 будут перекрыты следующие направления: объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) — улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) — площадь Театральная – улица Плеханова (от площади Театральной до площади Плеханова) — площадь Плеханова — улица Плеханова (от площади Плеханова до улицы Гагарина).12 августа с 13:00 до 17:00 — объездная дорога Петровского моста.13 августа с 05:00 до 11:00 — объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) – улица Фрунзе (от улицы Неделина до улицы Коммунальной).13 августа с 15:00 до 22:00 — объездная дорога Петровского моста.Ограничение движения транспортных средств не распространяется на транспортные средства экстренных служб.