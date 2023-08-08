сегодня, 12:09
12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня
Мэрия сообщила о перекрытии ряда дорог в преддверии и в дни проведения фестиваля «Липецкий триатлон «Зеленый остров 113».
12 августа с 05:00 до 13:00 будут перекрыты следующие направления: объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) — улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) — площадь Театральная – улица Плеханова (от площади Театральной до площади Плеханова) — площадь Плеханова — улица Плеханова (от площади Плеханова до улицы Гагарина).
12 августа с 13:00 до 17:00 — объездная дорога Петровского моста.
13 августа с 05:00 до 11:00 — объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) – улица Фрунзе (от улицы Неделина до улицы Коммунальной).
13 августа с 15:00 до 22:00 — объездная дорога Петровского моста.
Ограничение движения транспортных средств не распространяется на транспортные средства экстренных служб.
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