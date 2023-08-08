Общество

сегодня, 12:09

12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня

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#дорожное движение #триатлон
12 и 13 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону: дороги начали перекрывать уже сегодня

Мэрия сообщила о перекрытии ряда дорог в преддверии и в дни проведения  фестиваля «Липецкий триатлон «Зеленый остров 113».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ограничение движения, остановки, стоянки транспортных средств  на объездной дороге Петровского моста (от дома №31 по улице Карла Маркса до улицы Маяковского) и на улице Салтыкова – Щедрина (съезд с улицы Салтыкова - Щедрина в районе дома №92), началось уже сегодня в 00:00 и продлится до полудня 14 августа.

12 августа с 05:00 до 13:00 будут перекрыты следующие направления:  объездная дорога Петровского моста – улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) — улица Фрунзе (от улицы Неделина до площади Театральной) — площадь Театральная – улица Плеханова (от площади Театральной до площади Плеханова) — площадь Плеханова —  улица Плеханова (от площади Плеханова до улицы Гагарина).

12 августа с 13:00 до 17:00 — объездная дорога Петровского моста.

13 августа с 05:00 до 11:00 — объездная дорога Петровского моста — улица Неделина (от объездной дороги моста до улицы Фрунзе) – улица Фрунзе (от улицы Неделина до улицы Коммунальной).

13 августа с 15:00 до 22:00 —  объездная дорога Петровского моста.

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Ограничение движения транспортных средств не распространяется на транспортные средства экстренных служб.

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#дорожное движение #триатлон

Комментарии (28)

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Землянин

1 минуту назад
Замучили уже центр города этой белибердой.
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Гость

9 минут назад
По лопате дать и на кортощку
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опять 25

9 минут назад
Animal planet., Ну ты и сравнил ! Крутые Всероссийские соревнования по триатлону и свой никому не нужный приют для блохастых. Думай хоть прежде чем написать.
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Спортсмен

10 минут назад
Попсикакий, за всех горожан не говори.
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Александр

12 минут назад
Ну в самом деле , почему нужно перекрывать дороги в городе , почему эти мероприятия в которых принимают участия максимум 100 человек должно причинять неудобство остальным , гораздо большему количеству людей! ну хотите бегать , плавать и что там ещё - найдите себе место за городом и бегите , плывите и т.д. на все четыре стороны !
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Сенсей.

12 минут назад
Попсикакий, забавы-это за Пятерочкой. :)
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Попсикакий

21 минуту назад
Уважаемый руководитель правительства города Липецка, горожане просят вас проводите свои забавы вне территории города. Город для горожан, а не для ваших утех.
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Animal planet.

23 минуты назад
А почему бы не организовать поездку в липецкие приюты для собак? Кому эти соревнования по триатлону нужны,какую пользу они принесут???
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Александр

23 минуты назад
Каждую пятницу триатлон по городу , во всех направлениях
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Рамзес

24 минуты назад
Сколько ещё этот дурдом будет продолжаться * уже пол города перекрыли как домой добираться выписывайте вертолёт тогда поговорим ещё????
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