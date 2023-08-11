Общество

сегодня, 17:10

Из-за реки на Советской отключена вода почти в 60-ти домах

12 856
#порыв
4
На время ремонта водопровода, лопнушего сегодня у дома № 68 по улице Советской, компания «РВК-Липецк» отключила холодную воду в домах адресам: улица Советская, 43, 41, 26в, 26, 35, 33, 27, 25, 13а, 31, 29; улица Толстого, 2, 28, 40, 3, 23а, 7, 46, 42, 44, 46а, 9; улица Малые Ключи, 1, 2, 3; улица Ворошилова, 11; ул. Горького, 26, 7, 7а, 9, 9а, 12, 11/2; улица 8 Марта, 9, 3, 21, 13, 13вл.4, вл. 15, 15в, 18, 20, 20а, 22/2, 24/2, 22, 24, 26а, 24а, 26/2, 26, 28а, 28, 30, 32, 34; улица Первомайская, 38.

Цистерны с питьевой водой будут дежурить у дома № 28 по улице 8 Марта, и на улице Советская, 35. Включить воду энергетики обещают как только закончится ремонт.
12 856
#порыв
4

Комментарии (12)

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А это кому оставили ?

10 минут назад
Печатайте полностью все улицы , торговая комунальная неделина фрунзе,октябрьская.
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Колян

14 минут назад
Там ещё коричневые " личины" плывут в потоке. Интересно, их РВК будет собирать или оставят вонять.
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Депутат

15 минут назад
На время ремонта водопровода, лопнушего сегодня у дома № 68 по улице Советской, так это в водопроводе такая ключевая животворящая водица?
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Самое главное!

15 минут назад
Хорошо что это не на пешеходном переходе как ранее было указано! Ну а каки свои в пакеты пакуйте!
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Пипецк

20 минут назад
Первомайская 101 нет воды
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Жора

26 минут назад
На М Горького 9а не холодной не горячей нету
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Карьер

39 минут назад
И на карьере тоже около часа назад отключили.
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менеджер

46 минут назад
а будете жаловаться, отключим газ, который голубой на продажу. а в ваших трубах конденсационный, вобъщем самый грязный!
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Выходной на носу

49 минут назад
Хорош! Пятница! Сокращённый день! Какие люди? Неее, мы домой !
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Опять дезинформируют!

56 минут назад
Конкретно Певомайская 79,81,83,85 нет холодной воды! Ау , РВК, вы не в курсе?
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