Общество
сегодня, 17:10
Из-за реки на Советской отключена вода почти в 60-ти домах
На время ремонта водопровода, лопнушего сегодня у дома № 68 по улице Советской, компания «РВК-Липецк» отключила холодную воду в домах адресам: улица Советская, 43, 41, 26в, 26, 35, 33, 27, 25, 13а, 31, 29; улица Толстого, 2, 28, 40, 3, 23а, 7, 46, 42, 44, 46а, 9; улица Малые Ключи, 1, 2, 3; улица Ворошилова, 11; ул. Горького, 26, 7, 7а, 9, 9а, 12, 11/2; улица 8 Марта, 9, 3, 21, 13, 13вл.4, вл. 15, 15в, 18, 20, 20а, 22/2, 24/2, 22, 24, 26а, 24а, 26/2, 26, 28а, 28, 30, 32, 34; улица Первомайская, 38.
Цистерны с питьевой водой будут дежурить у дома № 28 по улице 8 Марта, и на улице Советская, 35. Включить воду энергетики обещают как только закончится ремонт.
Цистерны с питьевой водой будут дежурить у дома № 28 по улице 8 Марта, и на улице Советская, 35. Включить воду энергетики обещают как только закончится ремонт.
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