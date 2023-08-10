Иван Мычелкин: «Я узнал о начале работ на сселковской развязке только вчера вечером»

Начальник регионального управления дорог и транспорта сообщил что сегодня провел разговор на повышенных тонах с руководством ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», потребовав ставить правительство области в известность о планах организации.

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Сегодня в обед на мосту трассы Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (сселковская развязка) начальник областного управления дорог и транспорта Иван Мычелкин встретился с директором дорожно-эксплуатационного предприятия №3 Александром Меркуловым. Причина этой встречи двух никому ничем не обязанных мужчин (трасса Р-119 — федеральный объект, к обслуживанию и ремонту которого региональные власти никакого отношения не имеют) — ад, который вчера вечером и сегодня утром пережили тысячи липчан, пользующихся этой дорогой.



«Вчера поучаствовала пятичасовом аттракционе под названием «Пробка на Тамбовской трассе». Из-за ремонта моста собираются многокилометровые пробки в обе стороны. Из-за этого автобусы ходят один в три часа, из-за чего собирается много народу. Мне «посчастливилось» простоять 2 часа в одну сторону и 3 часа в другую сторону. Духота, дети и пожилые люди. Кому-то становилось плохо. Прошу принять меры. Может быть обдумать другой путь объезда. Но этот невыносимо. В итоге я выехала в 16:30, а приехала в 00:20», — этот крик души появился в сети «ВК» сегодня утром.



— Мы не являемся заказчиком ремонтных работ и собственником этого объекта. Собственник — Росавтодор в лице ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Заказчик нас не уведомил о том, что начинает ремонт моста. Он лишь согласовал с ГИБДД организацию дорожного движения на время ремонта. «Если честно, я узнал о начале работ только вчера вечером», — сказал GOROD48 Иван Мычелкин.



— Я уже провел сегодня с руководством ФКУ разговор на повышенных тонах. Да, по закону они с нами не обязаны согласовывать свои работы, но уведомлять как минимум о своих действиях нас они обязаны! Мне пообещали, что они сделают выводы на будущее, что они наладят с нами более оперативный обмен информацией, — продолжил начальник управления дорог и транспорта.



Александр Меркулов сосредоточился на том, что будет сделано к концу недели, чтобы с проездом по мосту не было проблем:



— Ширина моста — чуть больше 10 метров. Мы отфрезеровали полосу шириной в восемь метров. Завтра укладываем на этот участок первый слой асфальтобетонной смеси. Это покрытие должно отстояться в течении 12 часов. И утром 12-го мы кладем второй слой литого асфальтобетона. Принудительно будем охлаждать его водой из поливалки, и после того, как пройдет еще 12 часов, отказываемся от реверсивного режима и запускаем по двум полосам движение транспорта. А потом уходим на ремонт по этой же технологии трех оставшихся метров полотна моста. Снижать нагрузку попробуем с помощью регулировщиков.



Сегодня, кстати, реверса не будет — дорожники обойдутся без него. А вот уже в пятницу вечером реверс включат снова.



— Затруднения, конечно, будут, это честно, надо сказать. Липчанам нужно просто пережить эти выходные, — вздохнул Александр Меркулов.

Кстати, планов на расширение тамбовского выезда пока нет. Приоритет региона — расширение дороги «Липецк-Елец».



— Расширение дороги от Липецка до Ельца — приоритет для региона в плане развития его экономического потенциала. Пока таких планов в сторону Тамбова нет. На этом участке трассы Р-119 — только поддержание дорог в нормативном состоянии, — заметил Иван Мычелкин.

