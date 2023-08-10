Общество
сегодня, 11:35
Адова пробка рассосалась: кто-то украл аккумулятор реверсивного светофора
Рабочие обещают запустить светофор к 12:00. Активная фаза ремонта моста на сселковской развязке продлится до 13 августа.
Огромная пробка, возникшая 9 августа на тамбовском направлении из-за ремонта моста у сселковской развязке рассосалась. Ночью кто-то украл аккумулятор светофора регулирующего реверсивное движение, и поток автомобилей вернулся с одной полосы на две.
Правда, радоваться водителям осталось недолго, к 12:00 дорожники обещают восстановить работу светофора.
Так на карте Яндекса дорожная обстановка выглядит сейчас...
...а такой она была утром
По словам дорожников, активная фаза ремонта моста продлится недолго — уже 13 августа они обещают закончить асфальтирование. В этот день на мосту будет восстановлено двухполосное движение. К 20 августа ремонт моста закончится полностью.
Правда, радоваться водителям осталось недолго, к 12:00 дорожники обещают восстановить работу светофора.
Так на карте Яндекса дорожная обстановка выглядит сейчас...
...а такой она была утром
По словам дорожников, активная фаза ремонта моста продлится недолго — уже 13 августа они обещают закончить асфальтирование. В этот день на мосту будет восстановлено двухполосное движение. К 20 августа ремонт моста закончится полностью.
Теперь смотрите в оба.
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Михалыч
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