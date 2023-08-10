Общество

сегодня, 11:35

Адова пробка рассосалась: кто-то украл аккумулятор реверсивного светофора

7 1882
#пробка
2
Адова пробка рассосалась: кто-то украл аккумулятор реверсивного светофора

Рабочие обещают запустить светофор к 12:00. Активная фаза ремонта моста на сселковской развязке продлится до 13 августа.

Огромная пробка, возникшая 9 августа на тамбовском направлении из-за ремонта моста у сселковской развязке рассосалась. Ночью кто-то украл аккумулятор светофора регулирующего реверсивное движение, и поток автомобилей вернулся с одной полосы на две.

Правда, радоваться водителям осталось недолго, к 12:00 дорожники обещают восстановить работу светофора.



Так на карте Яндекса дорожная обстановка выглядит сейчас...

98669397-be94-4f22-aaa2-e3c424859662.jpg

...а такой она была утром

По словам дорожников, активная фаза ремонта моста продлится недолго — уже 13 августа они обещают закончить асфальтирование. В этот день на мосту будет восстановлено двухполосное движение. К 20 августа ремонт моста закончится полностью.

7 1882
#пробка
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Теперь смотрите в оба.

34 минуты назад
Как сам светофор то не украли? Сельские парни то лихие и на участке за домом всё гождается.
ответить

Гостю.

45 минут назад
гость, Вам же сказал начальник его украли, значит украли. А вам просто мерешелось, так как вы в пробке стояли и вам солнце голову напекло. Глюки пошли.
ответить

Михалыч

46 минут назад
так без светофора меньше пробка. Может он и не нужен совсем?
ответить

zzloyzz

51 минуту назад
Учитывая стоимость этого светофора, к нему должен быть пристегнут сторож с круглосуточной собакой.
ответить

Гость.

сегодня, 12:05
В самокаты что разбросаны по городу догодались маячки поставить а в аккумулятор который находится на объекте нет и к тому же без присмотра. Так да сторожа там организуйте, плотя ему зарплату.
ответить

гость

сегодня, 12:04
светофор и вчера работал, что толку, только ремонтников не было
ответить

Землянин

сегодня, 11:54
Утром сегодня светофор работал, кто там что украл?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Определены подрядчики, которые завершат капремонт крыш в 11 проблемных домах
#фкр
Определены подрядчики, которые завершат капремонт крыш в 11 проблемных домах

18 минут назад

Общество
«Это Кентервиль!»: в театре драмы имени Толстого нашли замурованную комнату
#театр #ремонт
1
«Это Кентервиль!»: в театре драмы имени Толстого нашли замурованную комнату

34 минуты назад

Общество
В Грязях рядом с детской поликлиникой заметили змею
#уж
5
В Грязях рядом с детской поликлиникой заметили змею

53 минуты назад

Общество
«ФКУ Упрдор Москва-Харьков» подтвердило дату восстановления двухполосного движения на мосту у сселко...
#пробка #дорожные работы
3
«ФКУ Упрдор Москва-Харьков» подтвердило дату восстановления двухполосного движения на мосту у сселко...

сегодня, 12:17

Общество
В Липецк привезли еще два новых трамвая
#трамваи
10
В Липецк привезли еще два новых трамвая

сегодня, 11:22

Общество
С крыши 14-этажного дома на проспекте 60 лет СССР свисает лист металла
#лист металла
2
С крыши 14-этажного дома на проспекте 60 лет СССР свисает лист металла

сегодня, 11:07

Общество