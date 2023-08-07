Конфликт из-за надувного матраса закончился избиением на пляже женщины и двоих подростков

Полиция проводит проверку.

5 августа на пляже «Галичья Гора» произошёл конфликт между отдыхающими из-за надувного матраса. По словам 43-летней Натальи Лариной, двое мужчин жестоко избили её саму, её 13-летнего сына и 13-летнего племянника.Наталья Ларина рассказала GOROD48, что конфликт начался из-за надувного матраса. 13-летние мальчики хотели поплавать и попрыгать на чужом матрасе, но хозяин водной игрушки им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали жадному мальчику. А тот в ответ пожаловался родителям.Наталья говорит, что она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а другой — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей — Наталья получила удар в глаз.Прямо на пляж Наталья вызвала полицейских и скорую помощь. А вчера женщине стало ещё хуже, она повторно обратилась в полицию уже по месту жительства и ей и сыну выдали направление на судмедэкспертизу, сегодня Наталья с сыном её прошли. Подозрение на перелом челюсти не подтвердилось.«У моего сына лейкоз. А 40-летние мужчины избивали ногами уже лежавших на земле детей. И даже, когда их просили криком остановится, они не реагировали и продолжали избиение», — уверяет потерпевшая сторона.— Полиция проводит проверку по факту конфликта на пляже, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Тем временем потерпевшие ищут свидетелей или тех, кто мог снимать драку. Телефон для связи: +7 904-280-18-95.