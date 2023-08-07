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Конфликт из-за надувного матраса закончился избиением на пляже женщины и двоих подростков

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#конфликт #побои
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Конфликт из-за надувного матраса закончился избиением на пляже женщины и двоих подростков

Полиция проводит проверку.

5 августа на пляже «Галичья Гора» произошёл конфликт между отдыхающими из-за надувного матраса. По словам 43-летней Натальи Лариной, двое мужчин жестоко избили её саму, её 13-летнего сына и 13-летнего племянника.

Наталья Ларина рассказала GOROD48, что конфликт начался из-за надувного матраса. 13-летние мальчики хотели поплавать и попрыгать на чужом матрасе, но хозяин водной игрушки им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали жадному мальчику. А тот в ответ пожаловался родителям.

Наталья говорит, что она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а другой — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей — Наталья получила удар в глаз.

Прямо на пляж Наталья вызвала полицейских и скорую помощь. А вчера женщине стало ещё хуже, она повторно обратилась в полицию уже по месту жительства и ей и сыну выдали направление на судмедэкспертизу, сегодня Наталья с сыном её прошли. Подозрение на перелом челюсти не подтвердилось.

«У моего сына лейкоз. А 40-летние мужчины избивали ногами уже лежавших на земле детей. И даже, когда их просили криком остановится, они не реагировали и продолжали избиение», — уверяет потерпевшая сторона.

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— Полиция проводит проверку по факту конфликта на пляже, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Тем временем потерпевшие ищут свидетелей или тех, кто мог снимать драку. Телефон для связи: +7 904-280-18-95.
55 2349
#конфликт #побои
7

Комментарии (55)

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Кутерьма

1 минуту назад
Всё хороши. Ну взрослому надо думать своей головой что он делает. А маме надо бы воспитывать своих отроков. Но боюсь в 13 лет уже поздно.
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Нонка

1 минуту назад
Короче все ясно А дело было так-Двое малолеток хотели отжать надувной матрас и вдруг -аблом ,! Тогда словесно опустить -получили и они не воспитанные ,и тётя шебутная! Да все тут ровно девушки отказ не принимают !Воспитательный момент прошёл сурово но -справедливо ! В следующий раз попрасите подушку и одеялко -глядь прокатит !
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Ща справедливость

1 минуту назад
Гость, не детей, а мужиков на передовую!!!
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Гость

2 минуты назад
Антон, они его что украли, вырвали, спрятали? За просьбу нужно соврать (что и сделал третий) и избить до больницы? Я в шоке от разума взрослого мозга ..и не только вашего
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Из интернета

2 минуты назад
Полно случаев, когда мамаши специально учат детей конфликтам, а потом врубают потерпевшую, чтобы отсудить денег. Берегитесь таких в школах. Потом и на улицах.
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Гость

2 минуты назад
Ну вообще-то можно было разогнать их, но не пинать ногами, может если только совсем достали
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Киткат

3 минуты назад
Все хороши. Особенно мамаша в такое пекло ребёнка с ЛЕЙКОЗОМ на пляже.
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Не вся информация

3 минуты назад
У сына женщины лейкоз. Ситуация там была не критичная. Ребята купались и отдыхали, познакомились с тем у кого был матрас. Сперва дружба,а потом спор. Обиженный мальчик тоже не хило высказался. Потому там все хороши Но бить взрослым детей - это удел слабых. На передовую их, пусть там машут кулаками, смельчаки
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Гость.

5 минут назад
Эти малолетки зная что им не чего не будет, так могут обозвать да или находить что у любого взрослого от услышанья волосы дыбом встанут. Хорошо если кто-то снимал с чего это все началось. Как говорится не твоё не трож
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Антон

7 минут назад
13-летние мальчики хотели поплавать и попрыгать на чужом матрасе, а на катере они не хотят покататься? а зря, вдруг захочется, тюрьма по ним плачет.
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