Происшествия
22 минуты назад
«Ребенка ударили, когда он отказался отдать матрас» — версия второй стороны конфликта на пляже у Галичьей горы
Одним из участников инцидента стал полицейский.
GOROD48 стала известна версия второй стороны конфликта, который разгорелся 5 августа на пляже «Галичья гора».
По версии второй стороны, конфликт начался с детской ссоры. 13-летние подростки попытались взять у сверстника надувной матрас. Тот им отказал, за что получил удар в лицо. Парень пожаловался отцу, который нашел обидчиков сына. Те ответили мужчине нецензурной бранью, и отец мальчика пустил в ход силу.
Затем своего ребенка начала защищать мать одного из тех подростков, что пытались взять матрас. Началась потасовка. Ее участников пытались разнять отдыхающие.
По сведениям GOROD48, в инциденте участвовал действующий сотрудник полиции. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Сотрудник одного из территориальных отделов полиции стал очевидцем конфликта и предпринял меры для его локализации, — рассказали в пресс-службе.
Полицейская проверка обстоятельств инцидента еще продолжается. Всем заявителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и после сбора всей информации и будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, что по версии первой стороны конфликта, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам, матери одного из подростков 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей. Конфликт на пляже попал на видео, его разместили в социальных сетях.
По версии второй стороны, конфликт начался с детской ссоры. 13-летние подростки попытались взять у сверстника надувной матрас. Тот им отказал, за что получил удар в лицо. Парень пожаловался отцу, который нашел обидчиков сына. Те ответили мужчине нецензурной бранью, и отец мальчика пустил в ход силу.
Затем своего ребенка начала защищать мать одного из тех подростков, что пытались взять матрас. Началась потасовка. Ее участников пытались разнять отдыхающие.
По сведениям GOROD48, в инциденте участвовал действующий сотрудник полиции. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Сотрудник одного из территориальных отделов полиции стал очевидцем конфликта и предпринял меры для его локализации, — рассказали в пресс-службе.
Полицейская проверка обстоятельств инцидента еще продолжается. Всем заявителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и после сбора всей информации и будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, что по версии первой стороны конфликта, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам, матери одного из подростков 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей. Конфликт на пляже попал на видео, его разместили в социальных сетях.
ВБД
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