Происшествия

22 минуты назад

«Ребенка ударили, когда он отказался отдать матрас» — версия второй стороны конфликта на пляже у Галичьей горы

5 449
#конфликт #побои
1
«Ребенка ударили, когда он отказался отдать матрас» — версия второй стороны конфликта на пляже у Галичьей горы

Одним из участников инцидента стал полицейский.

GOROD48 стала известна версия второй стороны конфликта, который разгорелся 5 августа на пляже «Галичья гора».

По версии второй стороны, конфликт начался с детской ссоры. 13-летние подростки попытались взять у сверстника надувной матрас. Тот им отказал, за что получил удар в лицо. Парень пожаловался отцу, который нашел обидчиков сына. Те ответили мужчине нецензурной бранью, и отец мальчика пустил в ход силу.

Затем своего ребенка начала защищать мать одного из тех подростков, что пытались взять матрас. Началась потасовка. Ее участников пытались разнять отдыхающие. 

По сведениям GOROD48, в инциденте участвовал действующий сотрудник полиции. Эту информацию нам  подтвердили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

— Сотрудник одного из территориальных отделов полиции стал очевидцем конфликта и предпринял меры для его локализации, — рассказали в пресс-службе.

Полицейская проверка обстоятельств инцидента еще продолжается. Всем заявителям выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и после сбора всей информации и будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что по версии первой стороны конфликта, двое 13-летних мальчиков хотели поплавать на надувном матрасе третьего мальчика, но он им в этом отказал. Подростки разозлились и что-то высказали владельцу матраса. А тот пожаловался родителям. По словам, матери одного из подростков 43-летней Натальи Лариной, она плавала в реке, когда увидела, как один взрослый мужчина бьёт её племянника, а второй — сына. Женщина выбежала из воды на помощь подросткам, но досталось и ей. Конфликт на пляже попал на видео, его разместили в социальных сетях.
5 449
#конфликт #побои
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВБД

4 минуты назад
Молодец полицейский.Этим малолетним пижонам будет урок.
ответить

Правда

6 минут назад
Детей нужно поставить на учёт в полиции. Сегодня матрац завтра телефон. Чтоб знали что все наказуемо
ответить

Игорь

9 минут назад
не воспитанное "хамло" захотели поплавать на матрасике. НАДО БЫЛО ЕЩЕ "БОЛЕЕ ДОХОДЧЕВЕЕ" им объяснить ЧТО НИЗЯЯ!!!
ответить

Гость из будущего

11 минут назад
Главное первым "вой" в соцсетях поднять,и из агрессоров сразу превращаются в потерпевших)
ответить

Игрок

15 минут назад
А почему дети вообще берут чужое?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей
#происшествие на воде
1
Сотрудница Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов спасла тонущих детей

16 минут назад

Происшествия
Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков
#авария #ДТП
5
Шесть человек пострадали в столкновении «Мазды» и «Форда» на дороге Липецк-Данков

сегодня, 11:28

Происшествия
В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика
#самокаты #авария #ДТП
11
В Липецке девушка на самокате сбила 7-летнего мальчика

сегодня, 11:19

Происшествия
Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»
#авария #ДТП
5
Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»

сегодня, 11:07

Происшествия
В Грязях горела «Хендай Соната»
#МЧС #пожар
В Грязях горела «Хендай Соната»

сегодня, 10:57

Происшествия
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал
#эвакуация #ТРЦ
2
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал

сегодня, 10:18

Происшествия