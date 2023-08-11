Новый провал: на этот раз в самом центре Липецка

Днем 11 августа на повороте с улицы Плеханова на улицу 30 лет Октября в Липецке провалился асфальт.



По словам местных жителей, утром они заметили работников ресурсоснабжающей организации, которые открывали колодец. Спустя несколько часов асфальт провалился.



— Мы сейчас сами регулируем движение, чтобы в яму никто не угодил, — сообщили позвонившие в редакцию липчане.

