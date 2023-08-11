Общество

58 минут назад

Новый провал: на этот раз в самом центре Липецка

12 1101
#провал #дорога
3
Новый провал: на этот раз в самом центре Липецка
Днем 11 августа на повороте с улицы Плеханова на улицу 30 лет Октября в Липецке провалился асфальт.

По словам местных жителей, утром они  заметили работников ресурсоснабжающей организации, которые открывали колодец. Спустя несколько часов асфальт провалился.

— Мы сейчас сами регулируем движение, чтобы в яму никто не угодил, — сообщили позвонившие в редакцию липчане.
12 1101
#провал #дорога
3

Комментарии (12)

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Муся

22 минуты назад
Город с провала и.........
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Направьте

31 минуту назад
марафонцев туда! Чтоб для забега в тонель стрелочку им нарисуйте! Фитнес менеджеры как всегда в яме)))
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Эхо

33 минуты назад
Прорыв....
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Алькаш

38 минут назад
Пора налог ввести на жителей * ,чтоб не проваливалось.
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Коммунист

38 минут назад
Это стабильность, о которой так много говорят
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Алла

38 минут назад
Касторовый?
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Гость

38 минут назад
Сокольский завод под боком, а все трубы текут...
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Ванька Грозный

39 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Гость

39 минут назад
Чем на новый асфальт деньги тратить, трубы новые положили бы, умники...
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Местный

44 минуты назад
Это к празднику. С днем строителя!
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