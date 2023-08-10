Автобус №36 возит воздух, а в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток»

Пустой автобус курсирует по Липецку после «многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики».

Больше года тому назад, в июле 2022-го, департамент транспорта мэрии Липецка изменил маршрут №36. С тех пор автобусы не заходят в Сырский Рудник, а возят пассажиров по кольцу в центре города: железнодорожный вокзал-Быханов сад-улица Зегеля-улица Советская-железнодорожный вокзал. Но чаще всего автобусы этого маршрута возят воздух — по словам водителей, только в утренние и вечерние часы-пик в салоне заняты все места, в остальное время автобусы могут быть совершенно пустыми.— Говорят, что изменение этого маршрута пробил какой-то высокопоставленный чиновник, у которого на улице Липовской живет пожилая мама. Теперь ей очень удобно ездить на 36-м в первую поликлинику на улице Советской, — поделился с GOROD48 забавной историей изменения маршрута один из водителей автобуса.Однако на официальный запрос в дептранс мэрии о том, зачем липчанам этот невостребованный маршрут, мы получили другой ответ:«Изменения были внесены в путь следования маршрута на основании многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики». У данного маршрута наблюдается стабильный пассажиропоток, наполнение салона наблюдается на всех рейсах за счет частой сменяемости пассажиров по пути следования, что является нормой для городских маршрутов».