Общество

сегодня, 16:30

Автобус №36 возит воздух, а в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток»

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#транспорт
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Автобус №36 возит воздух, а в дептрансе мэрии «наблюдают стабильный пассажиропоток»

Пустой автобус курсирует по Липецку после «многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики».

Больше года тому назад, в июле 2022-го, департамент транспорта мэрии Липецка изменил маршрут №36. С тех пор автобусы не заходят в Сырский Рудник, а возят пассажиров по кольцу в центре города: железнодорожный вокзал-Быханов сад-улица Зегеля-улица Советская-железнодорожный вокзал. Но чаще всего автобусы этого маршрута возят воздух — по словам водителей, только в утренние и вечерние часы-пик в салоне заняты все места, в остальное время автобусы могут быть совершенно пустыми.

36.jpg

— Говорят, что изменение этого маршрута пробил какой-то высокопоставленный чиновник, у которого на улице Липовской живет пожилая мама. Теперь ей очень удобно ездить на 36-м в первую поликлинику на улице Советской, — поделился с GOROD48 забавной историей изменения маршрута один из водителей автобуса.

 Однако на официальный запрос в дептранс мэрии о том, зачем липчанам этот невостребованный маршрут, мы получили другой ответ:

«Изменения были внесены в путь следования маршрута на основании многочисленных обращений граждан и рекомендаций НИУ «Высшая школа экономики». У данного маршрута наблюдается стабильный пассажиропоток, наполнение салона наблюдается на всех рейсах за счет частой сменяемости пассажиров по пути следования, что является нормой для городских маршрутов».
6 920
#транспорт
3

Комментарии (6)

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Вася

36 минут назад
С помощью деятелей из ВШЭ развалили экономику. Поэтому не удивительно что и с автобусами в городе намудрили.
ответить

ПАЗики отправьте

сегодня, 16:53
Пустите на 36-й маршрут ПАЗики, большие автобусы там не нужны.
ответить

Колян.

сегодня, 16:53
Наглая.ложь!
ответить

Фокс

сегодня, 16:52
на основании многочисленных обращений граждан и рекомендаций * «Высшая школа экономики». Что же вы на "основании" НУЖДЫ граждан не пустили маршрут по Папина, или Будённого, или других * ? Там что, меньше народа, чем в вашем НУИНУ «Высшая школа дурить народ". Попробуйте пешочком дойти на кладбище в Коровино, убрать могилку..........
ответить

Павел

сегодня, 16:51
36 маршрут надо расширять через ост. ул. Шкатова и далее по ул. Ленина (аналогично 345)
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Вазген

сегодня, 16:42
Может быть, сделать интервалы приемлемыми, как у 2Т, хотя бы?? И давно пора реорганизовать 2 с 12 до Опытной какой-нибудь.
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