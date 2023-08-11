Политика
сегодня, 17:07
Избран новый глава Краснинского района
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Сенсаций не произошло. Им стал и. о. руководителя районной администрации Сергей Поляков.
Сегодня депутаты Краснинского райсовета избрали главу администрации района. Им стал Сергей Поляков, который уже руководил районом с приставкой и. о.
Желающих стать главой было всего двое, помимо Сергея Полякова должность претендовал заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.
«Мне оказана большая честь и доверие, возглавить муниципалитет, который для меня стал родным. Я очень признателен вам за это… Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество с гражданским обществом района: общественной палатой Краснинского района, молодежным парламентом, политическими и общественными организациями, средствами массовой информации в целях решения первоочередных вопросов нашего района. Приложив совместные усилия, мы успешно решим поставленные задачи. Заверяю, что приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие», — приводит слова Сергея Полякова Teletgram-канал «Краснинский район».
Напомним, Сергей Поляков ранее возглавлял райцентр Красное. Место главы района освободилось после того, как предыдущий глава Алексей Телков был назначен начальником областного управления сельского хозяйства.
Фото: telegram
Желающих стать главой было всего двое, помимо Сергея Полякова должность претендовал заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.
«Мне оказана большая честь и доверие, возглавить муниципалитет, который для меня стал родным. Я очень признателен вам за это… Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество с гражданским обществом района: общественной палатой Краснинского района, молодежным парламентом, политическими и общественными организациями, средствами массовой информации в целях решения первоочередных вопросов нашего района. Приложив совместные усилия, мы успешно решим поставленные задачи. Заверяю, что приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие», — приводит слова Сергея Полякова Teletgram-канал «Краснинский район».
Напомним, Сергей Поляков ранее возглавлял райцентр Красное. Место главы района освободилось после того, как предыдущий глава Алексей Телков был назначен начальником областного управления сельского хозяйства.
Фото: telegram
7 605
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