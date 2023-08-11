Политика

сегодня, 17:07

Избран новый глава Краснинского района

7 605
#Краснинский район #выборы
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Избран новый глава Краснинского района

Сенсаций не произошло. Им стал и. о. руководителя районной администрации Сергей Поляков.

Сегодня депутаты Краснинского райсовета избрали главу администрации района. Им стал Сергей Поляков, который уже руководил районом с приставкой и. о.

Желающих стать главой было всего двое, помимо Сергея Полякова должность претендовал заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.

«Мне оказана большая честь и доверие, возглавить муниципалитет, который для меня стал родным. Я очень признателен вам за это… Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество с гражданским обществом района: общественной палатой Краснинского района, молодежным парламентом, политическими и общественными организациями, средствами массовой информации в целях решения первоочередных вопросов нашего района. Приложив совместные усилия, мы успешно решим поставленные задачи. Заверяю, что приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие», — приводит слова Сергея Полякова Teletgram-канал «Краснинский район».

Напомним, Сергей Поляков ранее возглавлял райцентр Красное. Место главы района освободилось после того, как предыдущий глава Алексей Телков был назначен начальником областного управления сельского хозяйства.

Фото: telegram
7 605
#Краснинский район #выборы
1

Комментарии (8)

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Олнокоассник

1 минуту назад
Лебедянец, согласен полностью, тупой как пробка, со школы ещё
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Пессимист

28 минут назад
Тициан . "Кающаяся Магдалина", правда уже остриженая
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Жду

41 минуту назад
Зеленый по120
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Лебедянец

47 минут назад
Какой из него глава ,один протеин в голове и гантели.Нулевой со школы.
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Ильич

53 минуты назад
Поздравляю с вновь избранным главой Краснинского р-на.Дальнейших успехов в работе...
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Ильич

53 минуты назад
Поздравляю с вновь избранным главой Краснинского р-на.Дальнейших успехов в работе...
ответить

Такова система

58 минут назад
Как это "ИЗБРАЛИ"? Если выборов НЕ БЫЛО????
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неоднозначник

сегодня, 17:20
кто ставит задачи главам районов ? в чем эти задачи заключаются ? чьи интересы отражает список задач : богатых\чиновников\большинства населения ?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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