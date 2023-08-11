Избран новый глава Краснинского района

Сенсаций не произошло. Им стал и. о. руководителя районной администрации Сергей Поляков.

Сегодня депутаты Краснинского райсовета избрали главу администрации района. Им стал Сергей Поляков, который уже руководил районом с приставкой и. о.Желающих стать главой было всего двое, помимо Сергея Полякова должность претендовал заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.«Мне оказана большая честь и доверие, возглавить муниципалитет, который для меня стал родным. Я очень признателен вам за это… Рассчитываю на тесное и конструктивное сотрудничество с гражданским обществом района: общественной палатой Краснинского района, молодежным парламентом, политическими и общественными организациями, средствами массовой информации в целях решения первоочередных вопросов нашего района. Приложив совместные усилия, мы успешно решим поставленные задачи. Заверяю, что приложу все свои знания и силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие», — приводит слова Сергея Полякова Teletgram-канал «Краснинский район».Напомним, Сергей Поляков ранее возглавлял райцентр Красное. Место главы района освободилось после того, как предыдущий глава Алексей Телков был назначен начальником областного управления сельского хозяйства.