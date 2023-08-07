Полноценное движение на улице Советской восстановят к концу недели

«Квадра» уже заменила фрагмент лопнувшей трубы напротив дома №68.

В выходные дни ООО «Теплосфера», подрядчик липецкого филиала «Квадры», закончила аварийные работы на теплотрассе возле дома №68 по улице Советской. Причем сделал это весьма ювелирно, раскопав асфальт только на одной полосе из трех, хотя предварительно пресс-служба мэрии говорила, что для проезда вверх по улице оставят лишь одну полосу. Когда же заделают эту раскопку?— «Теплосфера» обязалась восстановить дорогу до 13 августа. Возможно, подрядчик ускорит этот процесс, — сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Николай Дергунов.