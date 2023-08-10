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56 минут назад

Движение по двум полосам на мосту на перед Сселками планируют возобновить 13 августа

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#дорожный ремонт #мост
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На неделю раньше озвученного ранее подрядчиком срока. К такому компромиссу удалось прийти областным властям после переговоров с заказчиком работ и подрядчиком.

Мост расположен на 306-ом километре трассы Р-119 Орёл-Тамбов, в месте пересечения с дорогами на дамбу и на Ссёлки. Покрытие моста давно нуждалось в ремонте, липчане регулярно жаловались на неровности и выбоины. Трасса находится в федеральном подчинении, курирует эту дорогу ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».  К сожалению, ни заказчик, ни подрядчик не уведомили заблаговременно о начале работ.  9 августа на мосту установили временный реверсивный светофор и перекрыли одну из двух полос. В течение нескольких часов скопились огромные пробки в 4-х направлениях.  

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Чтобы минимизировать транспортный коллапс, договорились, что подрядчик в максимально возможном темпе уложит литой асфальт на большей части моста и уже 13 августа снова откроет движение в двух направлениях, а затем доделает ремонт на оставшейся части сооружения. Полосы на время работ останутся уже обычного, но пропускная способность моста по сравнению с реверсивным движением заметно улучшится.  

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Таким образом, в ближайшие выходные пробки на развязке, к сожалению, сохранятся. Ситуация выправится на будущей неделе.  

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— Пока призываем жителей выбирать по возможности объездные пути, — рассказал начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин. — Еще раз обращаю внимание, что дорога федеральная, работы здесь были спланированы без нашего участия, плюс наложилось еще несколько негативных факторов. Стараемся урегулировать ситуацию и уменьшить неудобства.

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На время ремонта моста в районе дорожных работ будут дежурить наряды УГПСС и ГИБДД. Первые следят за движением и контролируют протяженность пробок. Для этого спасатель на квадроцикле курсирует вдоль обочины. Также в их арсенале есть квадракоптер, позволяющий мониторить обстановку с воздуха, если возникнет такая необходимость. Отдельная машина загружена бутилированной водой. Ее спасатели раздают водителям и пассажирам проезжающих автомобилей. В жару — это необходимо, и люди с благодарностью принимали бутылки от спасателей. УГПСС заготовил тысячу литров воды, или две тысячи бутылок. 

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Обстановку на развязке будет контролировать и наряд ГИБДД. Как сообщила GOROD48 начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Надежда Привал, в случае ДТП экипаж в короткий срок окажется на месте и сможет предпринять необходимые меры. 

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— Инспекторы оперативно оформят ДТП, если оно произойдет, или начнут регулировать дорожное движение, —  рассказала Надежда Привал.

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Устройство нижнего слоя дороги на мосту запланировано на 11 августа, а верхнего слоя на — на 12 августа с учетом того, что нижний слой литого асфальтобетона должен набрать прочность в течение 12 часов. Восстанавливать покрытие подрядчик будет смесью, которая не производится в нашем регионе, ее привезут Подольска. 

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Напомним, что заторы на тамбовском направлении начались около трёх часов дня 9 августа, и продолжались после полуночи. Утром пробки возникли вновь, но уже в меньших объемах.
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#дорожный ремонт #мост
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