Происшествия

51 минуту назад

«Чуть ли ни каждый день отстреливали животных»: егеря два месяца выслеживали браконьеров, сегодня их поймали

11 737
#браконьерство

В машине задержанных егеря нашли двух косуль. Но на счету браконьеров десятки животных.

Сегодня сотрудники управления по охране объектов животного мира и водных ресурсов завершили длившуюся два месяца операцию по поиску группы браконьеров, которые отстреливали в Грязинском районе диких животных. Рано утром задержаны 45-летний мужчина и женщина. В их машине найдены две косули и незарегистрированный нарезной карабин с оптическим прицелом. Еще нескольких членов группы ищут. Об этом GOROD48 рассказал  заместитель начальника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Валерий Трубицин.

Браконьеров сотрудники управления задерживали совместно с оперативниками угрозыска и нарядом ГИБДД.

По словам Валерия Трубицина, два месяца назад управление получило оперативную информацию о том, что некие люди занимаются незаконной охотой в районе заказника Яманский и зоны охраны Грязинского района. Браконьеры действовали на довольно большой площади и очень нагло, чуть ли не каждый день убивая животных. 

Свои подвиги они фиксировали на видео. 

— 35-й, а вот 37-й — хвалится на видео один из охотников, пересчитывая свою добычу — косуль.

З5-я жертва, кстати, просто так в руки браконьера не далась. Раненая косуля прыгнула на него, сорвала рогами ноготь на руке. 

— Пришлось ему шею ломать, — довольно говорит охотник.

На видео не только убитые и раненые косули и кабаны, но и разделанные туши. Браконьеры снимали и как отстреливали животных — прямо из машин, чуть ли не ходу.
  
Как сообщили в правительстве Липецкой области, решением губернатора егерям, участвовавшим в поимке браконьеров, объявят благодарность и выплатят премию.

11 737
#браконьерство

Комментарии (11)

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Вот ур..дцы

6 минут назад
Что за св..лочи. Ведь ради потехи губили животных.
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Буквоед

7 минут назад
Не знаешь правила про Не и Ни,грамотей?Учи матчасть!
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Сергей

12 минут назад
Сомнительно что они в "слепую", находили целыи стаи, он же не одиночных животных, и не где попало, а именно в местах где они обитают.
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Эхо

19 минут назад
Вот вам и снайперы....
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Да уж

20 минут назад
Вот блин, голодные, что ж вам - тварям, жрать было нечего????
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Animal Planet.

21 минуту назад
Уроды,на радугу отправить со всем их родом. Ненавижу.
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///

26 минут назад
Уроды, им мяса на рынке мало, твари.
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Это

31 минуту назад
Просто голодающие.
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Зимний рыбак

33 минуты назад
без серьёзной крыши так гулевать никто не будет, видимо нарушена цепочка логистики, крыша поехала
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Лика

38 минут назад
оголодавшие
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