«Чуть ли ни каждый день отстреливали животных»: егеря два месяца выслеживали браконьеров, сегодня их поймали

В машине задержанных егеря нашли двух косуль. Но на счету браконьеров десятки животных.



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Сегодня сотрудники управления по охране объектов животного мира и водных ресурсов завершили длившуюся два месяца операцию по поиску группы браконьеров, которые отстреливали в Грязинском районе диких животных. Рано утром задержаны 45-летний мужчина и женщина. В их машине найдены две косули и незарегистрированный нарезной карабин с оптическим прицелом. Еще нескольких членов группы ищут. Об этом GOROD48 рассказал заместитель начальника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Валерий Трубицин.



Браконьеров сотрудники управления задерживали совместно с оперативниками угрозыска и нарядом ГИБДД.



По словам Валерия Трубицина, два месяца назад управление получило оперативную информацию о том, что некие люди занимаются незаконной охотой в районе заказника Яманский и зоны охраны Грязинского района. Браконьеры действовали на довольно большой площади и очень нагло, чуть ли не каждый день убивая животных.



Свои подвиги они фиксировали на видео.



— 35-й, а вот 37-й — хвалится на видео один из охотников, пересчитывая свою добычу — косуль.



З5-я жертва, кстати, просто так в руки браконьера не далась. Раненая косуля прыгнула на него, сорвала рогами ноготь на руке.



— Пришлось ему шею ломать, — довольно говорит охотник.



На видео не только убитые и раненые косули и кабаны, но и разделанные туши. Браконьеры снимали и как отстреливали животных — прямо из машин, чуть ли не ходу.



Как сообщили в правительстве Липецкой области, решением губернатора егерям, участвовавшим в поимке браконьеров, объявят благодарность и выплатят премию.



