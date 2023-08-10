В Быхановом саду умирает белка

Предположительно, животное отравилось ядохимикатами.

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Жительница Липецка прислала GOROD48 видео из Баханова сада с больной белкой, сидящей на дереве. Женщина уверена, что животное отравилось химикатами.По словам липчанки, вечером 8 августа дорожки и песок на детской площадке у дома № 14 по улице Балмочных какая-то женщина обработала гербицидом «Торнадо».По мнению липчанки, химикат и стал причиной болезни белки, которая периодически забегала в цветник у этого дома.— Мы протестуем против такой обработки. На детскую площадку часто прилетают голуби и другие птицы. Не раз видела кошек. Белки забегают, собачек многие держат. Эту больную белку сегодня видели в Быхановом саду люди. Жива, спасти бы её! — написала липчанка.