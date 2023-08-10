Общество

сегодня, 15:17

В Быхановом саду умирает белка

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#белка #Быханов сад

Предположительно, животное отравилось ядохимикатами.

Жительница Липецка прислала GOROD48 видео из Баханова сада с больной белкой, сидящей на дереве. Женщина уверена, что животное отравилось химикатами.

По словам липчанки, вечером 8 августа дорожки и песок на детской площадке у дома № 14 по улице Балмочных какая-то женщина обработала гербицидом «Торнадо».



По мнению липчанки, химикат и стал причиной болезни белки, которая периодически забегала в цветник у этого дома.

— Мы протестуем против такой обработки. На детскую площадку часто прилетают голуби и другие птицы. Не раз видела кошек. Белки забегают, собачек многие держат. Эту больную белку сегодня видели в Быхановом саду люди. Жива, спасти бы её! — написала липчанка.
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#белка #Быханов сад

Комментарии (3)

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zzloyzz

30 минут назад
Обрабатывают ядом траву чтобы гибли зверьки и птицы. Это что за подход к природе?
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Оля

33 минуты назад
Зачем эти химикаты в городе?
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Настя

43 минуты назад
А голуби и собаки на детской площадке это нормально? Там в принципе не должно быть животных птиц, тем более диких. Голуби все заразы. У белок и лисиц сейчас распространено бешенство. Вы о чём вообще? Голуби ср... т на детской площадке это правильно?
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