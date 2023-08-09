Общество
сегодня, 17:09
Многокилометровые пробки образовались из-за ремонта моста у Сселковской развязки
Судя по сервису пробок, дольше всего водители стоят по направлению в сторону Липецка из Грязинского района.
В связи с ремонтом мостового перехода в районе Сселковской развязки многокилометровые заторы образовались на ЛКАД и подъездах к Липецку со стороны тамбовской трассы и дамбы Матырского водохранилища. По словам водителей, чтобы проехать пробки требуется около часа.
Судя по сервису «Яндекс. Пробки», сейчас длина затора по правлению к Липецк из Грязинского района составляет пять километров . На три километра растянулся затор со стороны дамбы Матырского водохранилища, другой хвост начинается в самих Сселках. Водители рассказывают о пробке на ЛКАД — она тянется от заправки «Лукойл» со стороны Лебедянского шоссе до Сокола. Уже «покраснела» улица Баумана,
Напомним, что асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов» на Сселковской развязке меняет ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Ремонт может продлиться до 20 августа.
Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.
Судя по сервису «Яндекс. Пробки», сейчас длина затора по правлению к Липецк из Грязинского района составляет пять километров . На три километра растянулся затор со стороны дамбы Матырского водохранилища, другой хвост начинается в самих Сселках. Водители рассказывают о пробке на ЛКАД — она тянется от заправки «Лукойл» со стороны Лебедянского шоссе до Сокола. Уже «покраснела» улица Баумана,
Напомним, что асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов» на Сселковской развязке меняет ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Ремонт может продлиться до 20 августа.
Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.
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