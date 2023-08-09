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сегодня, 17:09

Многокилометровые пробки образовались из-за ремонта моста у Сселковской развязки

15 1396
#ремонт
5
Многокилометровые пробки образовались из-за ремонта моста у Сселковской развязки

Судя по сервису пробок, дольше всего водители стоят по направлению в сторону Липецка из Грязинского района.

В связи с ремонтом мостового перехода в районе Сселковской развязки многокилометровые заторы образовались на ЛКАД и подъездах к Липецку со стороны тамбовской трассы и дамбы Матырского водохранилища. По словам водителей, чтобы проехать пробки требуется около часа.

Судя по сервису «Яндекс. Пробки», сейчас длина затора по правлению к Липецк из Грязинского района составляет пять километров . На три километра растянулся затор со стороны дамбы Матырского водохранилища, другой хвост начинается в самих Сселках. Водители рассказывают о пробке на ЛКАД — она тянется от заправки «Лукойл» со стороны Лебедянского шоссе до Сокола. Уже «покраснела» улица Баумана,

Напомним, что асфальтное покрытие моста на дороге Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк – Тамбов» на Сселковской развязке меняет  ФКУ «Упрдор Москва-Харьков». Ремонт может продлиться до 20 августа.  

Как рассказали в управлении, во время дорожных работ будут поочередно перекрываться полосы движения.
15 1396
#ремонт
5

Комментарии (15)

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Как гость
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Милена

6 минут назад
В пробке больше трёх часов на жаре находятся люди.ЛЮДИ. Для работников администрации это пустой звук... Звонила по многим телефонам. Ответ- это наша проблема. До департаментов не дозвониться. В автобусе на жаре застряла в этой пробке и моя тетя. Там дети,пенсионеры. Это ответ- это не наше. В смысле проблема. Тогда вопрос к главе города- Липецк чей? Может сначала стоит подумать,как сделать объездной круг? Вероятно,это тоже не ваше... Так кто автор бардака? Приезжие,зелёные человечки или всё же администрация? Чисто риторический вопрос...
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Ооо а скоро

10 минут назад
Триатлон... И снова побегушки поперёк города и мнения жителей
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Гость

13 минут назад
За 50 лет жизни такая страсть с пробкой впервые в Липецке!
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Владимир

15 минут назад
Хорошо что хоть переделывают, что не правильно сделано. - но делают по 3 человека, как можно сроки и качество поддержать... По всему объектам, что связано с дорогами такое... Печально
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Виталий

17 минут назад
К доблестной Администрации вопрос , а нельзя было ремонт этой развязки перенести хотя бы на октябрь , когда дачники бы уже разъехались многие? Трафик был бы в разы ниже, да и стоять в пробке в 30 градусную жару вообще ни какого удовольствия нет !
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Гость.

31 минуту назад
Потому что не развязок, подезные пути к Липецку 2 полосные. Они только думают где в следующим году поменять асфальт с бардюрами. А об выездах в город у них мозгов не хватает как это сделать.
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Неизвестно

51 минуту назад
Когда уже закончится этот ужас, всё лето мост через Тамбовку ремонтируют, постоянные пробки. Это вообще нормально, что одновременно перекрывают несколько мостов, как людям добираться до дома и до работы?
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Гость

55 минут назад
Я уже два часа беременная стою в этой пробке на дамбе и ни с места!!!! Нуу в таких случаях тогда регулируйте! Что за беспредел! И ещё стоять час точно! Умереть здесь осталось! Светофор они поставили. Ремонт дороги 3 метра, а пробка на часы! Где ГИБДД! Надо регулировать уже не светофором!
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Даа

57 минут назад
Это надо уметь, так заблокировать всю трассу
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Житель Капитанщино

сегодня, 17:50
А где доблестные помощники с ГИБДД? Там только с их помощью можно пытаться разрулить эту пробку. Я ехала в 15 час. Она уже была. Время 17.50…
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