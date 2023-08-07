сегодня, 11:50
К концу сентября на улице Ворошилова заделают образовавшийся еще в марте провал
На ремонт фрагмента дороги просевшего на углу улиц Ворошилова и 8 Марта выделены 7,1 млн рублей, но подрядчик выиграл контракт, скинув с его стартовой цены 300 тысяч.
Техническим заданием помимо ремонта дороги предусмотрено укрепление откоса в месте провала у дома №11 по улице Ворошилова. В этом месте на крутом склоне Каменного лога построят подпорную стенку из коробчатых габионов. Это конструкции из заполненных камнем металлических сеток. Такими, например, выложены стенки водоотводной канавы в Нижнем парке.
Напомним, что движение по участку дороги на улице Ворошилова, где случился оползень грунта в Каменный лог, закрыто еще 30 марта. В апреле председатель департамента дорожного хозяйства Николай Дергунов оценил ремонт дороги в 1,2-1,4 миллиона рублей. Но в итоге сумма выросла в 5 раз.
Подрядчик должен закончить ремонт к 29 сентября.
не пройдет