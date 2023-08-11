Общество
16 минут назад
Сергей Чугуевец: «Если поставить в трамвае стакан с водой, вода не расплескается»
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Заместитель гендиректора ООО «Моависта-Регионы» открыл GOROD48 подробности реконструкции трамвайной сети Липецка.
Заместитель гендиректора ООО «Моависта-Регионы», житель Москвы Сергей Чугуевец, по его словам, на три года стал липчанином. Именно он курирует грандиозную программу обновления основных фондов МУП «Городской электротранспорт» по концессии ценой в 14,5 млрд рублей. Общие ее параметры известны. К концу 2025 года в Липецк получит реконструированное депо, 40,8 км обновленных трамвайных путей, новую ветку в 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. О некоторых из таких деталях, о которых еще нигде не писали, мы и поговорили с заместителем гендиректора «Моависта-Регионы».
— Сергей Александрович, в поселке ЛТЗ, где подрядчик «Моависты» меняет пути, удивляет чересполосица: новые рельсы прерываются пустыми местами. Почему так? Когда все эти выкройки будут сшиты в единое новое полотно?
— Вы правы, на некоторых участках новой ветки в поселке ЛТЗ еще нет рельсо-шпальных решеток над местами пересечек с сетевыми компаниями. Эти пропуски оставлены специально. Мы делаем так, чтобы сетевикам было удобно в случае необходимости усилить защиту своих коммуникаций. Чтобы не случилось так, что мы проложим пути, а через год выясниться, что шпалы продавили какую-то трубу или пережали какой-то кабель. У каждой сетевой компании есть свои инвестиционные программы замены коммуникаций, и они получили возможность их исполнить или скорректировать именно сейчас, во время замены старых рельсов на новые. Более того, делаем все так, что все пересечения с сетями будут ремонтопригодными без вскрытия земельного полотна и рельсо-шпальной решетки. Поверьте, все выверяется до миллиметра! Настолько, что если поставить в трамвае, который поедет по новым путям, стакан с водой, вода не расплескается. Стремимся, в общем, к идеалу.
Мы работаем по графику, согласованному с департаментом транспорта администрации Липецка. Проектирование всех «узких» мест идет по нашему заданию. Этим занимается крупная московская компания «Электротранспроекте», специализирующаяся на инженерных изысканиях и инженерно-техническом проектировании. Кстати, главный инженер липецкого проекта — житель вашего города.
— Когда Липецк получит первую, целиком обновленную ветку, и по ней пойдут трамваи?
— Сдача двух первых этапов проекта, если хотите, двух новых веток, — конец этого года. Это ветки по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» в 21-м микрорайоне.
— МУП «Горэлектротранспорт» постепенно получает новые трамваи. И мэрия уже пообещала, что в этом году они уже поедут по маршрутам. Есть ли смысл гробить новую технику, пока не заменены все старые пути?
— Техника, которую мы закупаем для Липецка, вагоны Усть-Катавского завода, очень надежная. Они отличаются от нынешних липецких трамваев как небо и земля и по внешнему виду, и по удобствам для водителя и пассажиров. Тележки новых трамваев — собственная разработка заводчан. Они не должны быть разбиты, ни при каких условиях. Об этом мы говорили вашему мэру Евгении Уваркиной на презентации двух новых трамваев в День города. Но вы правы. Мы позиционируем липецкую историю как «новым трамваям — новые рельсы». Стремимся сделать так, чтобы новые вагоны ходили по новым путям. Кстати, МУП «Городской электротранспорт» уже назвал обучение водителей на новые машины.
Хочу отметить, что МУП — очень приличное предприятие по сравнению с аналогичными в тех четырех городах, куда «Моависта-регионы» также зашла с концессией. Ваши трамваи не новые, конечно, но те, кто их обслуживает, продлевает им ресурс, — настоящие профессионалы своего дела. Мы самого лучшего мнения о руководстве МУПа.
— Планами концессии предусмотрена замена 40,8 километра трамвайных путей в однопутном измерении к концу 2025 года. Но это же не 100% того, что мы имеем сейчас? Какие участки останутся в старом варианте?
— Есть две ветки, которые не вошли в концессию. От улицы Чехова до доменной печи №6 и участок от улицы 9 Мая до Стана-2000. Они не вошли в существующий объем концессии.
— Почему?
— Не знаю. Вопрос не к нам, а к концеденту, администрации Липецка.
— Когда построите новую ветку на улицах Катукова и Стаханова?
— В 2025 году.
— Несколько раз чиновники мэрии упоминали о строительстве трамвайной линии по улице Папина: от Центрального рынка до Октябрьского...
— На данный момент по улице Папина строительство новой ветки не предусмотрено. Если концессию изменят, то все может измениться. У нас ведь и о концессиях-то до недавнего времени никто не говорил, а они вот появились.
— Замена контактной сети и опор. Когда? Почему эта работа не идет параллельно с заменой путей?
— Нет, мы будем это делать параллельно. То есть те две обновленных ветки, которые мы построим к концу этого года, будут сданы концеденту полностью готовыми к эксплуатации.
— Кто будет собственником всего демонтированного железа — рельсов, костылей, иного черного металла, контактной сети? Кто получит доход от продажи лома черных и цветных металлов? Если концессионер, снизило ли это общую стоимость проекта? (На трамвайных путях в Липецке использованы железнодорожные рельсы марки «Р-65». Метр такого нового рельса весит 64,7 килограмма. Те, что спишут в утиль, сточены колесами трамваев. Они «похудели» до 60 килограммов. Цена килограмма стали в скупке сегодня — 24 рубля. То есть за метр старого железа выручит 1400 рублей, за килограмм меди контактного провода — 680. Прим. — И.Л.).
— Город, концедент. Мы поштучно и под опись сдаем каждый кусок металла. Соответственно, стоимость концессии поэтому не уменьшится, так как все деньги от лома черных и цветных металлов получит городской бюджет.
— Остановочные павильоны будут новыми? На окраинах города встречаются остановки похожие на загоны для животных.
— Да, обновление остановок — часть концессии. Они будут современными, симпатичными. Металлокаркас плюс закаленное стекло. Новые остановки будут нескольких видов по размерам в зависимости от ширины остановочной платформы. На них появятся экраны с информацией о маршрутах станет возможным подзарядить гаджеты.
— Сколько будет стоит проезд на обновленном трамвае? Будет ли отдельный тариф, не привязанный к цене проезда на автобусе, как сейчас?
— Это вопрос снова не ко мне. Тарифы на проезд определяет не концессионер и даже не концедент. Этим занимается региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.
Игорь Луговой
— Сергей Александрович, в поселке ЛТЗ, где подрядчик «Моависты» меняет пути, удивляет чересполосица: новые рельсы прерываются пустыми местами. Почему так? Когда все эти выкройки будут сшиты в единое новое полотно?
— Вы правы, на некоторых участках новой ветки в поселке ЛТЗ еще нет рельсо-шпальных решеток над местами пересечек с сетевыми компаниями. Эти пропуски оставлены специально. Мы делаем так, чтобы сетевикам было удобно в случае необходимости усилить защиту своих коммуникаций. Чтобы не случилось так, что мы проложим пути, а через год выясниться, что шпалы продавили какую-то трубу или пережали какой-то кабель. У каждой сетевой компании есть свои инвестиционные программы замены коммуникаций, и они получили возможность их исполнить или скорректировать именно сейчас, во время замены старых рельсов на новые. Более того, делаем все так, что все пересечения с сетями будут ремонтопригодными без вскрытия земельного полотна и рельсо-шпальной решетки. Поверьте, все выверяется до миллиметра! Настолько, что если поставить в трамвае, который поедет по новым путям, стакан с водой, вода не расплескается. Стремимся, в общем, к идеалу.
Мы работаем по графику, согласованному с департаментом транспорта администрации Липецка. Проектирование всех «узких» мест идет по нашему заданию. Этим занимается крупная московская компания «Электротранспроекте», специализирующаяся на инженерных изысканиях и инженерно-техническом проектировании. Кстати, главный инженер липецкого проекта — житель вашего города.
— Когда Липецк получит первую, целиком обновленную ветку, и по ней пойдут трамваи?
— Сдача двух первых этапов проекта, если хотите, двух новых веток, — конец этого года. Это ветки по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова и от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» в 21-м микрорайоне.
— МУП «Горэлектротранспорт» постепенно получает новые трамваи. И мэрия уже пообещала, что в этом году они уже поедут по маршрутам. Есть ли смысл гробить новую технику, пока не заменены все старые пути?
— Техника, которую мы закупаем для Липецка, вагоны Усть-Катавского завода, очень надежная. Они отличаются от нынешних липецких трамваев как небо и земля и по внешнему виду, и по удобствам для водителя и пассажиров. Тележки новых трамваев — собственная разработка заводчан. Они не должны быть разбиты, ни при каких условиях. Об этом мы говорили вашему мэру Евгении Уваркиной на презентации двух новых трамваев в День города. Но вы правы. Мы позиционируем липецкую историю как «новым трамваям — новые рельсы». Стремимся сделать так, чтобы новые вагоны ходили по новым путям. Кстати, МУП «Городской электротранспорт» уже назвал обучение водителей на новые машины.
Хочу отметить, что МУП — очень приличное предприятие по сравнению с аналогичными в тех четырех городах, куда «Моависта-регионы» также зашла с концессией. Ваши трамваи не новые, конечно, но те, кто их обслуживает, продлевает им ресурс, — настоящие профессионалы своего дела. Мы самого лучшего мнения о руководстве МУПа.
— Планами концессии предусмотрена замена 40,8 километра трамвайных путей в однопутном измерении к концу 2025 года. Но это же не 100% того, что мы имеем сейчас? Какие участки останутся в старом варианте?
— Есть две ветки, которые не вошли в концессию. От улицы Чехова до доменной печи №6 и участок от улицы 9 Мая до Стана-2000. Они не вошли в существующий объем концессии.
— Почему?
— Не знаю. Вопрос не к нам, а к концеденту, администрации Липецка.
— Когда построите новую ветку на улицах Катукова и Стаханова?
— В 2025 году.
— Несколько раз чиновники мэрии упоминали о строительстве трамвайной линии по улице Папина: от Центрального рынка до Октябрьского...
— На данный момент по улице Папина строительство новой ветки не предусмотрено. Если концессию изменят, то все может измениться. У нас ведь и о концессиях-то до недавнего времени никто не говорил, а они вот появились.
— Замена контактной сети и опор. Когда? Почему эта работа не идет параллельно с заменой путей?
— Нет, мы будем это делать параллельно. То есть те две обновленных ветки, которые мы построим к концу этого года, будут сданы концеденту полностью готовыми к эксплуатации.
— Кто будет собственником всего демонтированного железа — рельсов, костылей, иного черного металла, контактной сети? Кто получит доход от продажи лома черных и цветных металлов? Если концессионер, снизило ли это общую стоимость проекта? (На трамвайных путях в Липецке использованы железнодорожные рельсы марки «Р-65». Метр такого нового рельса весит 64,7 килограмма. Те, что спишут в утиль, сточены колесами трамваев. Они «похудели» до 60 килограммов. Цена килограмма стали в скупке сегодня — 24 рубля. То есть за метр старого железа выручит 1400 рублей, за килограмм меди контактного провода — 680. Прим. — И.Л.).
— Город, концедент. Мы поштучно и под опись сдаем каждый кусок металла. Соответственно, стоимость концессии поэтому не уменьшится, так как все деньги от лома черных и цветных металлов получит городской бюджет.
— Остановочные павильоны будут новыми? На окраинах города встречаются остановки похожие на загоны для животных.
— Да, обновление остановок — часть концессии. Они будут современными, симпатичными. Металлокаркас плюс закаленное стекло. Новые остановки будут нескольких видов по размерам в зависимости от ширины остановочной платформы. На них появятся экраны с информацией о маршрутах станет возможным подзарядить гаджеты.
— Сколько будет стоит проезд на обновленном трамвае? Будет ли отдельный тариф, не привязанный к цене проезда на автобусе, как сейчас?
— Это вопрос снова не ко мне. Тарифы на проезд определяет не концессионер и даже не концедент. Этим занимается региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.
Игорь Луговой
96