Происшествия

28 минут назад

Ночью спасатели достали из ямы с горячей водой 20-летнюю девушку

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#спасатели
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Ночью спасатели достали из ямы с горячей водой 20-летнюю девушку

Спасателям она заявила, что искала мяч. Девушку с незначительными ожогами спасатели передали врачам.

Около двух часов ночи 10 августа в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Терешковой в яму с горячей водой упала девушка и самостоятельно выбраться из неё не может. На вызов выехали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка. 

«Девушка, как выяснилось, в ремонтируемую и ограждённую забором тепловую камеру забралась сама, чтобы, якобы, достать упавший в нее мяч. Сотрудники дежурной смены помогли 20-летней девушке выбраться из ямы. А вот мяча в траншее не обнаружилось. Девушку с незначительным ожогом ноги передали медикам», — рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. 

Всего за 9 дней августа городские спасатели совершили 54 выезда – на происшествия, а также в помощь медикам и пожарным. Ежедневно они патрулируют места отдыха липчан на воде, мониторят пожароопасную ситуацию.    

Несколько раз спасателям пришлось вскрывать двери квартир одиноко живущих больных людей, чтобы обеспечить доступ к ним врачам, в одном случае – освобождать захлопнувшего дверь 5-летнего ребёнка, в другом – сотрудника организации, оказавшегося заблокированным в подсобном помещении. 

Из квартиры на улице Меркулова спасатели выдворяли обосновавшуюся на карнизе летучую мышь, на Универсальном проезде доставали из 3-метрового колодца провалившуюся туда крупную собаку, о чём очень просили автомобилисты расположенного на этой территории гаражного кооператива.

Фото управления по делам ГО и ЧС Липецка
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#спасатели
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Комментарии (1)

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Зимний рыбак

22 минуты назад
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