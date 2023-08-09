Здоровье

26 минут назад

«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»

1 543
#коронавирус
«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»

Региональное управление Роспотребнадзора давно открыло двери больниц для общения пациентов с родственниками, но в некоторых клиниках больных до сих пор не выпускают из палат.

Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила липчанка, мужа которой госпитализировали в одну из областных больниц, и пожаловалась, что ей запрещают с ним видеться:

— Я не могу передать ему лично вещи, кое-какую еду и воду. Его не выпускают на улицу в указанное в правилах больницы время — перед обедом и вечером, после сонного часа. Мне говорят, что в больнице — карантин по ковиду. Но как такое возможно, если о коронавирусе уже все давно забыли?

Мы проверили эту информацию, позвонив по указанному на сайте больницы телефону. Нам сказали, что передать пищу и вещи больному лично нельзя — только через санитарок. Больным также запрещен выход на улицу из-за действующего карантина по ковиду. Причина — отсутствие распоряжения на этот счет со стороны Роспотребнадзора.

GOROD48 связался с Еленой Головановой, помощником руководителя региональным управлением Роспотребнадзора, и выяснил, что санитарные врачи карантинные меры, которые препятствуют общению родственников с пациентами лечебных учреждений, давно отменены:

— Мы еще в мае получили соответствующий запрос от областного управления здравоохранения. В ответе мы указали, что ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе стабильная, и что нет никаких оснований на запрет прямого общения больных с их родственниками, а также прогулок для ходячих больных в определенное для этого время. В нашем ответе мы сослались на приостановленное еще 20 июля прошлого года постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Так что никаких ограничительных правовых норм уже не существует.

Руководитель облздрава Юрий Шуршуков подтвердил GOROD48 эту информацию: никакого запрета на прямое общение пациентов больниц с родственниками, равно как и на их прогулки, нет.

Получилось как в известном кино: «Ты суслика видишь? Нет? А он есть!»
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Сочувствующий

10 минут назад
В конце июля делал операцию в Москве так там тоже при госпитализации потребовали тест ПЦР сроком не позднее 48 часов к моменту госпитализации! Так чему тут удивляться ?
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