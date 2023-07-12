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Липецкая вечЁрка: что стало с попавшими под поезд отцом и сыном, сияющий «Октябрь» и забытый провал
Сегодня, 12 июля, врачи борются за здоровье отца и сына, попавших под поезд, здание «Октября» подсветят в День города, и провал на новой дороге не могут заделать с 15 мая.
В больнице «ЛипецкМед» мужчину прооперировали, пока он находится без сознания на аппарате ИВЛ. Его сын госпитализирован в областную детскую больницу. У малыша черепно-мозговая травма и многочисленные повреждениями тела.
Семья из республики Коми находилась на станции проездом. Маму мальчика допросили следователи.
— Понятно человеческий фактор, не увидел, но, блин, почему товарняк приходит на первый путь в момент, когда на втором пассажирский? Ну неужели нельзя наоборот, чтоб люди не скакали и не ломились успеть за три минуты стоянки успеть сесть/слезть/ встретить, — возмутился Таш.
— Я там был. Приближающийся поезд не было слышно, из-за второго поезда, под который отец и сын чуть не улетели. Но все равно, надо было посмотреть по сторонам, а он этого не сделал. Вот так это и получилось, — пояснил Гость.
— Пострадавший проявил невнимательность, но есть вопрос к руководству станции, почему так легко пассажиры попадают в опасную зону, не все люди внимательные и адекватные, плюс вечно суетящиеся пассажиры мешают работать локомотивным бригадам. Поезда и пассажиров надо разделить безопасным барьером. А переходы должны быть подземные или мостовые, — высказал свое мнение Липчанин.
На три дня: с пятницы по воскресенье строители подсветят здание «Октября». Сегодня от реконструируемого здания убирали часть ограждения: продолжается укладка тротуарной плитки. Полностью здание будет готово к маю 2024 года.
Комментаторы тут же начали спорить — пошла на пользу зданию реконструкция или нет.
— Стал похож на саркофаг 4-го чернобыльского блока АЭС. А учитывая красно-черные сочетания вышло еще более зловеще, — поделился впечатлениями Житель.
— Оригинальных зданий в Липецке немного. Такого нигде нет. Интересно его рассматривать. Строители старались. Нельзя в комментариях не обгадить, как всегда. Сами за всю жизнь что-то хорошее сделали? — написал Сан.
— Был Гэндальф красный, встретился с призраком — демоном дикого капитализма, стал Гэндальфом серым, — написал ттт.
— Вообще изначально такой рельефный фасад красного цвета символизировал красное знамя. Теперь фасад белый. Опять сдаемся, капитулируем? — спросил Мимоходом.
— Мимоходом, не переживай, со временем он не только потемнеет, он даже станет грязным. Лучше начинай прогнозировать, кого поставят директором! — ответил ему 150 00 руб в месяц!
Если в здание «Октября» вдыхают новую жизнь, то постамент легендарного памятника «Битлам», или, если официально, «Медные трубы» рассыпается прямо на глазах. Мэрия обещает обследовать монумент. Самые страшные щели уже заделаны.
Вы не поверите, но на отремонтированной улице 50 лет НЛМК, рядом с остановкой «Набережная» с 15 мая так никто и не удосужился заделать провал!
В мэрии потребовали залатать его к 1 июня, но дорожники стали разбираться с энергетиками — строители считают, что грунт под асфальтом осыпался в теплотрассу «Квадры». Чиновники сделали последнее предупреждение, если до 18 июля провал не заделают, обратятся в суд.
— Как так бесхозный провал? Срочно внести в реестр провалов города Липецка! — предложил экотуризм.
— Собираем деньги на провал, чтобы дальше не проваливался. Пенсионерам, учащимся скидки, — не растерялся Сергей.
— Тематическая экскурсия: «Липецк — город провалов», — заметил Мимоходом.
Самый грандиозный провал в Липецке, конечно, случился 13 мая прошлого года на улице Советской. А если вспомнить этот год, то можно насчитать уже 13 провалов: на улице 8 марта, на улице Гоголя, на улице Первомайской, на площади Победы, на пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова, в районе ЛКАД, на улице Балмочных, на пересечении улиц Осипенко и Суворова, на улице 50 лет НЛМК, у Центрального рынка и у торговых рядов, на пересечении улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической, на улице Белана.
Завтра чуть-чуть потеплеет. Синоптики прогнозируют до +22 градусов с небольшими кратковременными дождями.