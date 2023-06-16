Происшествия

сегодня, 17:13

На Тракторном провалился асфальт

7 794
#провал
3
На Тракторном провалился асфальт

Провал образовался на пересечении улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической.

Сегодня в 15:35 в Липецке на пересечении улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической провалился асфальт.

На месте провала уже побывали спасатели, сейчас выяснением причин случившегося занимается управление благоустройства города Липецка.

«На место выехали бригады сетевых служб для выяснения причин провала. Специалисты управления благоустройства ограждают аварийный участок», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото - vk.com/chrom2000

7 794
#провал
3

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

БУ-ГА-ГА

14 минут назад
Это подпольный обком, который действует!
ответить

Проедь

42 минуты назад
Гость, по тракторному ,увидишь .
ответить

Знающий

44 минуты назад
Это очередной Прорыв!
ответить

valerafromsplus

47 минут назад
Это всё самокатчики! ))
ответить

Гость

55 минут назад
ЛТЗ, что за нытьё? Где у тебя всё раскопали? Или у тебя лично?
ответить

Думаю

сегодня, 17:25
Америкосы подкопали.
ответить

ЛТЗ

сегодня, 17:21
Наш район скоро весь под землю уйдет ? Мало того , что перекопали всё , так ещё провалы . Копают , меняют - толку ноль .
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области
#пожар
3
Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области

сегодня, 17:11

Происшествия
В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики
#УФСИН #наркотики
1
В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики

сегодня, 16:55

Происшествия
Годовалый малыш оказался запертым в машине
#дети #спасатели
Годовалый малыш оказался запертым в машине

сегодня, 16:49

Происшествия
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей
#мошенничество
6
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

сегодня, 16:18

Происшествия
Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара
#пожар #автосервис
1
Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара

сегодня, 16:11

Происшествия
Полиция проводит проверку по заявлению о порче и краже камер видеонаблюдения на месте автопогрома
#конфликт #соседи
Полиция проводит проверку по заявлению о порче и краже камер видеонаблюдения на месте автопогрома

сегодня, 16:07

Происшествия