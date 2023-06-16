На Тракторном провалился асфальт

Провал образовался на пересечении улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической.

Сегодня в 15:35 в Липецке на пересечении улиц 6-й Гвардейской Дивизии и Коммунистической провалился асфальт.На месте провала уже побывали спасатели, сейчас выяснением причин случившегося занимается управление благоустройства города Липецка.«На место выехали бригады сетевых служб для выяснения причин провала. Специалисты управления благоустройства ограждают аварийный участок», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.