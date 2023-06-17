Общество

54 минуты назад

На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить

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#Провал #дорожное движение #улица Белана
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На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить

Труба, ведущая к одному из новых микрорайонов, уже сгнила и натворила дел.

Ночью на улице Героя России Эдуарда Белана просел и осыпался вниз грунт прямо на проезжей части.

По счастливой случайности в этот момент улица пустовала и пострадавших не было, а вот дорога сразу превратилась в аварийную.

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Сейчас это место уже оцеплено энергетиками. Провал довольно глубокий – не менее 2,5 метров вниз и больше двух метров в длину и ширину. По словам сотрудников «РВК-Липецк», причиной аварии стала сгнившая труба: в какой-то момент она не выдержала нагрузки и лопнула, вызвав обрушение грунта и дорожного полотна.

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Любопытно, что труба идёт к 29-му микрорайону, одному из самых новых в Липецке, большинству домов в котором нет и десяти лет.

Коммунальщики затруднились ответить на вопрос, сколько времени займёт ремонт.

- Здесь всё будет зависеть от техники, которую нам выделят, - признались они, - Ждём распоряжения начальства. Руководство сейчас занято, нас сюда вызвали с самого утра, пока сами в режиме ожидания.

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Движение по улице Белана в сторону 7-й поликлиники сейчас невозможно. Коммунальщики перекрыли опасный участок как смогли, поставив поперёк ремонтную машину. Водители такую заботу о них не оценили, поэтому едут, сигналят и ругаются. В итоге двигаться приходится в объезд через дворы. Под окнами домов №№ 14 и 16 на улице Белана сейчас образовался «МКАД», выспаться с утра в выходной жильцам не удалось.

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Дорогу перекрывает аварийный грузовик

Советуем водителям сегодня воздержаться от движения по улице Белана в сторону 7-й поликлиники и гипермаркета «Карусель».

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#Провал #дорожное движение #улица Белана
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Комментарии (6)

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Елена П.

3 минуты назад
бывает
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шесть заместителей

29 минут назад
Всё под жёстким контролем.
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Коммунист

36 минут назад
Стабильность и экономический рывок провалились
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*****

37 минут назад
А в Петергофе 300 лет чугунные стоят
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Водители ,

39 минут назад
наша элита ! Кто это вздумал им мешать проезжать !
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007

40 минут назад
По бумагам мож и новая труба была а вот по факту вряд-ли
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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