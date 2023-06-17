На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить

Труба, ведущая к одному из новых микрорайонов, уже сгнила и натворила дел.

Ночью на улице Героя России Эдуарда Белана просел и осыпался вниз грунт прямо на проезжей части.

По счастливой случайности в этот момент улица пустовала и пострадавших не было, а вот дорога сразу превратилась в аварийную.







Сейчас это место уже оцеплено энергетиками. Провал довольно глубокий – не менее 2,5 метров вниз и больше двух метров в длину и ширину. По словам сотрудников «РВК-Липецк», причиной аварии стала сгнившая труба: в какой-то момент она не выдержала нагрузки и лопнула, вызвав обрушение грунта и дорожного полотна.







Любопытно, что труба идёт к 29-му микрорайону, одному из самых новых в Липецке, большинству домов в котором нет и десяти лет.

Коммунальщики затруднились ответить на вопрос, сколько времени займёт ремонт.

- Здесь всё будет зависеть от техники, которую нам выделят, - признались они, - Ждём распоряжения начальства. Руководство сейчас занято, нас сюда вызвали с самого утра, пока сами в режиме ожидания.







Движение по улице Белана в сторону 7-й поликлиники сейчас невозможно. Коммунальщики перекрыли опасный участок как смогли, поставив поперёк ремонтную машину. Водители такую заботу о них не оценили, поэтому едут, сигналят и ругаются. В итоге двигаться приходится в объезд через дворы. Под окнами домов №№ 14 и 16 на улице Белана сейчас образовался «МКАД», выспаться с утра в выходной жильцам не удалось.



Дорогу перекрывает аварийный грузовик



Советуем водителям сегодня воздержаться от движения по улице Белана в сторону 7-й поликлиники и гипермаркета «Карусель».





