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Сбитый поездом мужчина находится в тяжелом состоянии, у его сына — множественные травмы
Из головы мужчины врачи удалили огромную гематому. Его сын — в реанимации.
Мужчина поступил в нейрохирургическое отделение больницы в очень тяжелом состоянии. Врачи прооперировали его, убрали из головы огромную гематому. Другие травмы пациента не представляют угрозы для его жизни. Сейчас он находится без сознания на аппарате ИВЛ.
1,5-годовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. У мальчика — черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже завтра его переведут в обычную палату нейрохирургии, где с ним будет находится мать — сейчас женщину опрашивают следователи.Напомним, 42-летний мужчина с сыном на руках попал под поезд 11 июля на станции Грязи-Воронежские. Семья из республики Коми находилась на станции проездом.
«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», — сообщило вчера западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, которое проводит доследственную проверку происшествия.
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