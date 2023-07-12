Сбитый поездом мужчина находится в тяжелом состоянии, у его сына — множественные травмы

Из головы мужчины врачи удалили огромную гематому. Его сын — в реанимации.





42-летний мужчина, сбитый поездом на станции Грязи, прооперирован. Об этом GOROD48 рассказал заместитель главного врача липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Павел Малыхин.

Мужчина поступил в нейрохирургическое отделение больницы в очень тяжелом состоянии. Врачи прооперировали его, убрали из головы огромную гематому. Другие травмы пациента не представляют угрозы для его жизни. Сейчас он находится без сознания на аппарате ИВЛ.

1,5-годовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. У мальчика — черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже завтра его переведут в обычную палату нейрохирургии, где с ним будет находится мать — сейчас женщину опрашивают следователи.