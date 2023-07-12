Происшествия

сегодня, 09:21

Сбитый поездом мужчина находится в тяжелом состоянии, у его сына — множественные травмы

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#железная дорога #несчастный случай
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Сбитый поездом мужчина находится в тяжелом состоянии, у его сына — множественные травмы

Из головы мужчины врачи удалили огромную гематому. Его сын — в реанимации.

42-летний мужчина, сбитый поездом на станции Грязи, прооперирован. Об этом GOROD48 рассказал заместитель главного врача липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Павел Малыхин.

Мужчина поступил в нейрохирургическое отделение больницы в очень тяжелом состоянии. Врачи прооперировали его, убрали из головы огромную гематому. Другие травмы пациента не представляют угрозы для его жизни. Сейчас он находится без сознания на аппарате ИВЛ.

1,5-годовалый сын мужчины госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. У мальчика — черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже завтра его переведут в обычную палату нейрохирургии, где с ним будет находится мать — сейчас женщину опрашивают следователи.

Напомним, 42-летний мужчина с сыном на руках попал под поезд 11 июля на станции Грязи-Воронежские. Семья из республики Коми находилась на станции проездом. 


«Мужчина с ребенком на руках, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда на первый путь первой платформы железнодорожной станции Грязи, были травмированы поездом. Отец с сыном с различными травмами госпитализированы в больницу», —  сообщило вчера западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, которое проводит доследственную проверку происшествия.

22 4981
#железная дорога #несчастный случай
4

Комментарии (22)

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Гость

3 минуты назад
Коммунист, мне тоже. Поэтому и переехала лет 30 назад в Москву.) А вообще речь о том, что безалаберщина в Грязях, люди просто не успевают вовремя перейти на путь, в присшедшем вина не только пострадавшего.
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Факт

21 минуту назад
На ЖД в Грязях поезда больше 5 минут не стоят. Какого * эта семья выперлась на другую платформу? Как в зоопарке
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Гость

22 минуты назад
Ужас,у нас все пешеходы думают,что машины и поезда ""целуют'".,а не давят,такая беспечность к себе,идут по дорогам как гуляют,очень жалко папу и ребенка
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Коммунист

28 минут назад
Гость, мне тоже вокзал в грязях не нравится. Больше по душе Шереметьево, Домодедово, Внуково
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Я

51 минуту назад
Вот такие безответственные родители калечат своих детей
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Правда

52 минуты назад
Мнение такое,что он специально шел,зачем ребенка брать
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Да

55 минут назад
Зачем вообще выходить из поезда с маленьким ребенком, да ещё и переходить на другую сторону
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Лана

сегодня, 11:52
Ххх, они вышли с другого поезда подышать!!!
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911

сегодня, 11:38
Жалко только ребёнка в этой ситуации
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Гость

сегодня, 11:36
Помню, как когда-то садилась на поезд в этих Грязях. Стоянка 2 минуты, поезд подали на 2 путь и тут же на 1 поставили другой поезд. Люди под колёса поезда полезли, чтобы успеть. Я бежала за поездом, и, когда остановился, перед вагоном водителя успела перейти и успела все же сесть на поезд. Это было очень давно, лет 40 назад. В Грязях больше не сажусь. Очень неприятные ощущения и от станции и от местных порядков. Надо же, ничего не изменилось за все это время...
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